70 Euro pro Kilo: Japans Luxus-Tomate erobert Wiener Feinschmecker

Luxus zum Anbeißen: Eine Tomate für 70 Euro pro Kilo erobert Österreich. Die japanische „Amela“ mit ihrem einzigartigen Geschmacksprofil war bisher nur Spitzenköchen vorbehalten.

Die teuerste Tomate der Welt hat den Weg nach Österreich gefunden. Der Online-Händler Gurkerl nimmt die exklusive „Amela“-Tomate für begrenzte Zeit in sein Sortiment auf. Mit einem Kilopreis von bis zu 70 Euro positioniert sich diese Spezialität klar im Luxussegment. Kennzeichnend für die Rarität sind ihr außergewöhnlich hoher Zuckergehalt, das intensive Aroma und ein perfekt ausbalanciertes Umami-Profil. Die ursprünglich aus Japan stammende Tomatensorte wird heute unter streng kontrollierten Bedingungen ausschließlich in Andalusien angebaut.

Der japanische Name „Amela“ – übersetzt „süß“ – spiegelt die besondere Geschmackskomposition wider, die Süße, Säure und eine subtile Salznote vereint. Die Produzenten hüten das exakte Zuchtverfahren als Betriebsgeheimnis. In Gourmetkreisen hat sich für diese Spezialität der Name Dulcextra etabliert.

Exquisiter Genuss

Kenner empfehlen den Genuss in Reinform – hauchdünn geschnitten und allenfalls mit einem Tropfen Olivenöl verfeinert. Die Dulcextra-Tomate galt in Europa bislang als Insidertipp der gehobenen Gastronomie. Für Privatpersonen war sie lediglich auf dem Münchner Viktualienmarkt erhältlich, während der reguläre Handel sie nicht führte.

Limitierte Verfügbarkeit

Nun hat Gurkerl die Rarität ins Programm aufgenommen. Der Online-Supermarkt, bekannt für sein Angebot an regionalen Produkten aus dem Wiener Umland, ergänzt sein Sortiment gelegentlich um internationale Besonderheiten wie frischen Wasabi aus Japan oder mexikanische Limetten. Die Dulcextra-Tomate reiht sich nun in diese Kategorie exotischer Spezialitäten ein.

Die Luxustomate ist ab sofort in einer 1-kg-Packung zum Preis von 20,99 Euro verfügbar – jedoch nur, solange der Vorrat reicht.

Hightech-Anbau unter japanischer Aufsicht

Die Produktion der exklusiven Amela-Tomate erfolgt in speziellen Hightech-Gewächshäusern in Andalusien, wo eine spanische Kooperative unter der strengen Aufsicht japanischer Spezialisten für die perfekten Wachstumsbedingungen sorgt. Das Ziel: maximaler Zuckergehalt und ein intensives Geschmacksprofil. Die genauen Anbaumethoden gelten als streng gehütetes Geheimnis, das zur Exklusivität dieser Spezialität beiträgt.

Express-Lieferung in Wien

Besonders ist auch der Vertriebsweg der Luxustomate: Gurkerl, das zur tschechischen Rohlik-Gruppe gehört, liefert die frische Delikatesse innerhalb von nur drei Stunden nach Bestellung an Kunden in Wien und Umgebung. Der Online-Supermarkt bietet inzwischen mehr als 12.000 Produkte an, darunter zahlreiche regionale Erzeugnisse und exklusive Feinkost, die in anderen österreichischen Supermärkten nicht erhältlich ist.