Balkan Stories: Die Geißel des Balkan

Wettcafes und Casinos sind die Geißel des Balkan. Die Menschen der Region verspielen dort jährlich Milliarden Euro. Die Glücksspielindustrie verfeinert ständig ihre Methoden, um möglichst Vielen möglichst viel aus der Tasche zu ziehen.

„Sejo?“ frage ich den Grauhaarigen um die 70, der im Schanigarten des Cafes des Bahnhofs von Mostar sitzt.

Er starrt gebannt auf einen Bildschirm über dem Eingang des Bahnhofs.

„Ja“, sagt er und sieht mich leicht irritiert an.

„Ciao, ich bin Christoph“.

„Red schon, was willst du?“

Er starrt wieder auf den Bildschirm.

„Wir sollten uns doch für ein Interview treffen“, sage ich.

„Nein, da hast du den Falschen.“

Und starrt wieder auf den Bildschirm.

Ein seltsamer Zufall. Der Sejo, den ich interviewen will, sieht diesem hier laut Facebook-Profil sehr ähnlich.

Treffen wollten wir uns in einem Cafe beim Bahnhof.

„Mein“ Sejo schreibt mir auf Viber. „Ich sitze in einem Cafe gegenüber dem Bahnhof, bei der Stiege“.

So banal der Vorfall ist, so sehr lenkt er meine Aufmerksamkeit auf den Bildschirm über dem Bahnhofseingang.

Die Reize, die süchtig machen

In Nikšić in Montenegro hatte ich das das erste Mal wahrgenommen. Das ist gerade ein paar Tage her.

In den Schaufenstern eines Cafes bei der Nikšićko-Brauerei waren mehrere solcher Monitore.

Man konnte dort vom Schanigarten aus diverse Ziehungen diverser Online-Lotterien verfolgen.

„Farbenwette“ hieß das eine Spiel, und diverse Kugeln in mehreren Farben erschienen am Bildschirm.

Wer auf die richtige Reihenfolge gewettet hatte, konnte mehrere hundert Euro gewinnen.

Knallig bunt, leicht verständlich, ständig in Bewegung.

Die Reize, auf die Menschen leicht ansprechen.

Die Reize, die Manche süchtig machen, wenn sie ihnen häufig ausgesetzt sind.

Zugänglich nicht nur in einem der omnipräsenten und dunklen Klein-Casinos oder einem der Wettcafes- und büros an jeder Ecke.

Zugänglich auch von der Straße aus.

Von Jugendschutz kann hier keine Rede mehr sein.

Spieleinsätze lassen sich in der Regel schnell online machen – auch und gerade übers Handy.

Vor Kurzem noch gab es diese öffentlich sichtbaren Glücksspielbildschirme nicht.

