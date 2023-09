Balkan Stories: Zatvoreni raj

Der Himmel von Nikšić ist gesperrt. Zumindest der für Bietrinker. Das scheint nicht das einzige Problem von Nikšićko zu sein, dem wohl beliebtesten Bier im ehemaligen Jugoslawien.

Ich stehe vor verschlossenen Türen.

„Nein, so was haben wir nicht“, sagt der Portier der Haupteinfahrt der Pivara Trebjesa im Stadtzentrum von Nikšić.

Ich hatte ihn gefragt, ob es so etwas wie geführte Touren durch die Brauerei gibt oder gar ein Braustüberl.

„Wir sind vielleicht die einzige Brauerei in Europa, die so etwas nicht anbietet“, sagt er sehr freundlich und verständnisvoll.

Hier wird Nikšićko gebraut.

Das wahrscheinlich beliebteste Bier im ehemaligen Jugoslawien, und möglicherweise auch das beste.

Es fühlt sich an, als würde ich vor einem verschlossenen Himmel stehen.

Bedenkt man, dass Nikšićko in seinem Heimatland Montenegro die unbestrittene Nummer Eins ist, und sehr beliebt in Serbien und Bosnien, fragt man sich: Warum macht die Brauerei die Stadt nicht zum Bier-Mekka des ehemaligen Jugoslawien?

Sogar aus Albanien würden Besucher kommen.

Auch dort ist das Bier sehr beliebt.

Auch Online-Tourismusführer empfehlen eine geführte Tour durch die Brauerei.

Der Link zu den Anmeldungen zu den Touren führt auf die Homepage der Brauerei.

Anmelden zu einer Tour kann man sich nicht.

Dafür muss man das Geburtsdatum angeben, bevor man die Seite überhaupt aufrufen kann.

Verantwortungsvolles Trinken, Jugendschutz und so.

Ein Besuch in der Brauerei war der Hauptgrund, warum ich nach Nikšić gereist bin.

Auf die Idee, dass eine derart bekannte Biermarke kein Touristenprogramm hat, kommst du ja nicht.

Offenbar haben Stephanie und Allison Nikšić nie besucht.

Der ganze Artikel „13 Compelling Things To Do in Niksic (sic), Montenegro“ wirkt bei genauerer Betrachtung äußerst oberflächlich.

Man hätte das Ding innerhalb von zwei Stunden mit Copy/Paste erstellen können.

