Balkaner backt Pizza auf einem aktiven Vulkan (VIDEO)

Bata Osovina, der in den sozialen Netzwerken unter diesem Namen bekannt ist, hat aus Island, wo er lebt und arbeitet, mit einer ganz besonderen Methode Aufmerksamkeit erregt: Er backt Pizza auf heißer Lava!

Bata hat eine Pizza gemacht, sie in eine Pfanne gelegt und dann auf die heiße Lava gestellt. Die Leute schauten unverständig zu, während alle anderen sich in Sicherheit brachten. Als Bata seine Kamera hob, konnte man in der Ferne sehen, wie das ganze Gebiet von glühender Lava „brannte“.

Während der Vulkan aktiv ist, kocht Bata. Ein ungewöhnlicher Anblick, der zeigt, dass selbst unter den schwierigsten Bedingungen noch Platz für Kreativität ist.

Bata Osovina, der ursprünglich aus unserer Nachbarschaft stammt, hat sich auf Island ein neues Leben aufgebaut. Mit seinen ungewöhnlichen Kochmethoden hat er nicht nur die Aufmerksamkeit seiner isländischen Nachbarn auf sich gezogen, sondern auch die der Internetgemeinde. Sein Video, in dem er eine Pizza auf heißer Lava backt, hat in den sozialen Medien für Furore gesorgt.

Trotz der Gefahr, die von der aktiven Lava ausgeht, bleibt Bata ruhig und gelassen. Während andere Menschen sich in Sicherheit bringen, bereitet er seine Pizza vor und legt sie auf die heiße Lava. Die Menschen, die das Ganze beobachten, können ihr Erstaunen kaum verbergen. Sie schauen zu, wie Bata seine Pizza in die glühende Lava legt und dann seine Kamera hebt, um die Szenerie zu filmen.

kreative Pizza

Die Bilder, die Bata aufgenommen hat, sind beeindruckend. Sie zeigen das ganze Gebiet, das von der glühenden Lava „brennt“. Es ist ein Anblick, der das Ausmaß der vulkanischen Aktivität auf Island deutlich macht.

Doch trotz der Gefahr zeigt Bata, dass es immer noch Platz für Kreativität gibt. Er beweist, dass man auch unter den schwierigsten Bedingungen kochen kann. Seine ungewöhnliche Methode, Pizza auf heißer Lava zu backen, ist ein Beweis dafür.