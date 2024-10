Banane an Wand geklebt: So teuer wird das „Kunstwerk“ geschätzt

In der Kunstwelt sorgen Werke oft für Kontroversen. Aktuell rückt das Werk „Comedian“ des italienischen Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan in den Fokus.

Diese Installation, bestehend aus einer Banane, die mit Klebeband an einer Wand fixiert ist, wird voraussichtlich bei einer bevorstehenden Auktion in New York für Aufsehen sorgen. Laut Angaben von Sotheby’s könnte dieses scheinbar triviale Objekt bis zu 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,4 Millionen Euro) einbringen.

„Comedian“ sorgt für Aufsehen

Bereits 2019 erregte dasselbe Werk auf der Art Basel Miami Beach internationales Aufsehen. Cattelan, der für seine oft skurrilen Skulpturen bekannt ist, hatte das Werk erstmals zu einem Preis von 120.000 Dollar präsentiert. Der amerikanische Aktionskünstler David Datuna reagierte unerwartet, indem er die Banane von der Wand riss und sie aß.

Alle zwei bis drei Tage ausgetauscht

Einige Jahre später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in einem Museum in Südkorea: Ein Kunststudent nahm die Frucht von der Wand, schälte sie, aß sie und klebte die Schale wieder an die Wand.

Cattelan habe das nicht gestört, wird berichtet. Laut seinen Anweisungen soll die reife Banane an der Wand alle zwei bis drei Tage ersetzt werden.

Erwartung der Auktion

Die geplante Auktion im November in New York hat die Debatte um den Wert und die Bedeutung von „Comedian“ erneut entfacht. Kunstliebhaber und Investoren diskutieren leidenschaftlich über die Definition von Kunst und wer deren Wert bestimmt. Mit „Comedian“, so scheint es, hat Cattelan mehr als nur eine simple Banane präsentiert – er hat eine Diskussion angestoßen, die den Kunstbegriff herausfordert und erweitert. Die Auktion verspricht, diesem Diskurs eine neue Dimension zu verleihen.