Bandenkrieg in Wien: Schüsse und Schwerverletzte in Floridsdorf

Ein nächtlicher Vorfall in Wien-Floridsdorf hat am späten Samstagabend vier Personen verletzt und die Wiener Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Die Verletzten fielen Schüssen und Stichwaffen zum Opfer. Nach einer intensiven Fahndung wurden vier Verdächtige festgenommen.

Die Verletzten erlitten sowohl Schuss- als auch Schnittverletzungen und wurden von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Die Polizei bestätigte, dass neben mindestens einer Schusswaffe auch Stichwaffen zum Einsatz kamen. Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich aktuell außer Lebensgefahr befinden.

Die Tatverdächtigen hatten sich nach der Tat mit zwei Pkws vom Tatort entfernt. Polizeisprecher Markus Dittrich bestätigte, dass es sich dabei um einen schwarzen Mercedes und ein rotes E-Auto handelte. Die Fahrzeuge konnten wenig später sichergestellt werden. Anhand der Kennzeichen und Zulassungsbesitzer der Autos wurde nach den mutmaßlichen Tätern gefahndet. Vier Verdächtige konnten in der Folge festgenommen werden.

Tschetschenen VS Afghanen

Erste Informationen deuten auf einen eskalierten Bandenkrieg hin. Die genauen Hintergründe sind jedoch noch unklar. Vermutet wird ein Konflikt zwischen Tschetschenen und Afghanen. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat laufen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben der WEGA und der Cobra waren auch weitere Kräfte der Polizei vor Ort. Das Gebiet im Bereich der Fultonstraße bzw. Floridusgasse im 21. Wiener Gemeindebezirk wurde großräumig abgeriegelt. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, das Gebiet zu meiden.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) äußerte sich am Abend zu dem Vorfall. Er betonte, dass kriminelle Netzwerke oder Parallelgesellschaften, die die österreichische Rechtsordnung missachten, in Österreich keinen Platz haben.



Er dankte der Wiener Polizei für ihren Einsatz: „Die Wiener Polizei ermittelt mit Hochdruck gegen diese kriminellen Gruppen.“