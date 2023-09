Cobra umstellt AMS Baden: Großeinsatz gegen gewalttätigen Ehemann

Seit den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist ein Großeinsatz der Polizei im Wiener Stadtteil Favoriten im Gange. Der Einsatz richtet sich gegen einen amtsbekannten ukrainischen Mann, der verdächtigt wird, seine Ehefrau tätlich angegriffen zu haben.

Die Aktion begann in den frühen Morgenstunden in der Randhartingergasse im Wiener Bezirk Favoriten, dem Wohnort des Verdächtigen. Laut Polizeiangaben soll der Mann seine Ehefrau körperlich angegriffen haben. Die Situation eskalierte derart, dass die Spezialeinheit Cobra alarmiert wurde.

Als die Beamten eintrafen, war der Verdächtige jedoch bereits abgereist. Er hatte angekündigt, in Baden beim AMS eine „offene Rechnung“ begleichen zu wollen. Dies führte dazu, dass das Gebäude des AMS am Josefsplatz in Baden von schwer bewaffneten Einsatzkräften umstellt und durchsucht wurde.

Wieder in Wien

Trotz der intensiven Bemühungen der Einsatzkräfte konnte der Verdächtige nicht im AMS-Gebäude aufgefunden werden. Nach Informationen, die der Redaktion vorliegen, ist der gesuchte Ukrainer vermutlich wieder nach Wien zurückgekehrt.

