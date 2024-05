Banküberfall in Wien scheitert: Täter auf der Flucht! (FOTO)

In einer dramatischen Szene in Wien-Floridsdorf versuchte ein unbekannter Mann, eine Bankfiliale mit den Worten „Göd her, sonst scheppert’s“ zu überfallen. Dieser Vorfall, der sich kurz vor 10 Uhr am vergangenen Freitag ereignete, endete jedoch ohne Erfolg, als die Bankangestellten sich weigerten, dem Forderer Bargeld zu übergeben und er daraufhin unverrichteter Dinge floh.

Erfolglose Fahndung

Die sofortige Fahndung, die eine zeitweilige Unterbrechung des Zugverkehrs am Bahnhof Floridsdorf zur Folge hatte, brachte bis jetzt keine Ergebnisse. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen. Die Polizei hat seitdem Fahndungsfotos veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Flüchtigen führen könnten.

Nach diesem Mann sucht die Polizei

2000 Euro für Hinweise ausgelobt

Im Zuge der weiterhin intensiven Suche nach dem unbekannten Täter hat die Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Wien eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Informationen, die zur Aufklärung des Falls beitragen, ausgesetzt. Die Polizei appelliert an die Öffentlichkeit, sachdienliche Hinweise – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 zu melden. Besonders erwünscht sind Auskünfte zum Tatverdächtigen oder Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall vor oder nach der Tat gemacht wurden.

Die intensive Suche und die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit bleiben zentrale Aspekte der Ermittlungen, um den Täter zu fassen und weitere Informationen zum Vorfall zu sammeln.