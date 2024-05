Stanisic glänzt bei Leverkusen: Gerüchte über dauerhaften Wechse

Im vergangenen Sommer wechselte Josip Stanisic temporär vom FC Bayern München zu Bayer Leverkusen. Dort erlebte der 24-jährige Rechtsverteidiger eine triumphale Saison, gekrönt mit dem deutschen Meistertitel und der Möglichkeit auf das Triple – ein Kontrast zur trophäenlosen Saison seines Stammvereins. Kürzlich aufgekommene Gerüchte über einen möglichen dauerhaften Wechsel Stanisics zu Leverkusen wurden nun von Fernando Carro, dem Geschäftsführer der Werkself, kommentiert.

Carros Stellungnahme zu Stanisics Zukunft

Carro machte klar, dass bisher keine Gespräche bezüglich eines Verbleibs von Stanisic über die Leihperiode hinaus stattgefunden haben. „Josip hat einen laufenden Vertrag bei Bayern München. Solange sich hier keine Veränderungen ergeben, erwarte ich, dass er zu Bayern zurückkehrt“, teilte Carro der BILD-Zeitung mit. Dennoch ließ er die Tür für mögliche zukünftige Verhandlungen einen Spalt weit offen: Sollte Stanisic den Wunsch nach einem Wechsel äußern, sei man sicherlich bereit, darüber zu sprechen, so Carro. Zum aktuellen Zeitpunkt gebe es jedoch keine derartigen Bestrebungen.

Stanisics Entwicklung in Leverkusen

Nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn fand Stanisic, besonders in der Rückrunde, zu seiner Form und nutzte die durch den Afrika-Cup bedingten Ausfälle einiger Stammspieler, um sich in der Startelf zu etablieren. Mit vier Toren und sechs Vorlagen in verschiedenen Wettbewerben unterstrich er seine Bedeutung für das Team. Sein Tor im Februar im Spiel gegen den FC Bayern, welches Leverkusen dem Meistertitel ein großes Stück näher brachte, hat sicherlich Eindruck hinterlassen.

Keine Kaufoption für Stanisic

Interessanterweise wurde Leverkusen keine Kaufoption für Stanisic eingeräumt. Der bei Bayern bis Juni 2026 unter Vertrag stehende Spieler konnte seinen Marktwert signifikant steigern und ist ebenso Teil des vorläufigen kroatischen EM-Kaders. Ob Bayern München bereit wäre, Stanisic an einen direkten Ligakonkurrenten abzugeben, bleibt offen. Die Bayern hatten zuletzt betont, vermehrt auf Eigengewächse setzen zu wollen – eine Beschreibung, die auf Stanisic zutrifft.

Spekulationen um einen Tauschhandel

Die Diskussionen könnten auch vor dem Hintergrund interessant werden, dass Bayern München Interesse an einigen Leverkusener Spielern, darunter Abwehrchef Jonathan Tah und Jeremie Frimpong, gezeigt hat. Ein möglicher dauerhafter Transfer Stanisics nach Leverkusen könnte daher Teil größerer Verhandlungen zwischen den beiden Topklubs werden. Dennoch sind konkrete Entscheidungen oder Verhandlungen zu diesem Thema bisher nicht öffentlich gemacht worden.