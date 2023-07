Barbie-Feeling: Das sind die schönsten pinken Strände der Welt

Strände in Pink? Man könnte meinen, es handelt sich um eine Illusion oder ein Ergebnis von Bildbearbeitung. Doch Pinkfarbene Strände sind tatsächlich eine Realität, und sie sind genauso faszinierend wie sie klingen.

Die Farbe der Strände variiert je nach dem Sediment, das durch das Meer und an Land getragen wird. Die besondere Farbe des rosa oder pinkfarbenen Sandes an bestimmten Stränden auf unserer Erde ist das Ergebnis von Korallen und Atollen, die vom Meer in winzige Teile zerrieben und dann als Sediment am Strand abgelagert werden. Dieses Konglomerat an Farben vereint sich zu einem weichen Pink, das dem Strand sein einzigartiges Aussehen verleiht.

Spiaggia Rosa, Sardinien

Italien bietet einen rosa Strand, die Spiaggia Rosa in Sardinien. Dieser Strand hat die Form eines Halbmonds und wechselt in der Sandfarbe zwischen Hellrosa und Fuchsia.

Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland

In Europa finden wir auch den Elafonissi Beach auf Kreta, Griechenland. Dieser Strand wurde 2014 aufgrund seines einzigartigen Farbspiels aus pinkfarbenem Sand, der aus Korallen stammt, zu den 25 schönsten Stränden der Welt gewählt.

Pantai Merah, Indonesien

Der Pantai Merah Strand in Indonesien, liegt in der Nähe der Komodo-Insel und besticht durch seine Einsamkeit und den rosa Strand, neben dem türkisfarbenen Wasser. Der Strand ist nicht nur in der Farbe rosa, sondern auch fast menschenleer. Dies könnte ein geheimer Ort für Ihren nächsten Besuch sein!

Laguna Las Coloradas, Mexiko

Ein Paradebeispiel hierfür ist der Laguna Las Coloradas in Mexiko. Das Wasser dieses Teils des Biosphärenreservates Rio Lagartos leuchtet rosa, dank der Mikroorganismen, Algen und Salzwasserkrebse, die den Farbstoff Beta-Carotin produzieren und las Coloradas eine seiner unverwechselbaren Farben verleihen.

Pink Sands Beach, Bahamas

Weiter westlich, auf den Bahamas, finden wir den Pink Sands Beach. Hier besteht der Strand aus feinem Sand, der seine Farbe von winzigen Roten Organismen erhält, die von Korallenriffen aus dem Wasser angespült werden.