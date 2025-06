Barças La Masia verliert Talent: Zagreb schnappt sich Verteidiger

Der 19-jährige Sergi Dominguez, geboren am 1. April 2005 in Barcelona, wechselt von seinem Heimatverein zum kroatischen Traditionsklub Dinamo Zagreb. Der Defensivspieler durchlief die renommierte La Masia-Akademie (Jugendakademie des FC Barcelona), die er mit 15 Jahren betrat. In der abgelaufenen Saison sammelte Dominguez bereits wertvolle Erfahrung mit sechs Einsätzen für die Profimannschaft des FC Barcelona, während er hauptsächlich für die zweite Garnitur auflief, wo er 19 Partien bestritt.

Wie der spanische Transferinsider Matteo Moretto zuerst vermeldete, steht der Wechsel des Verteidigers nach Zagreb unmittelbar bevor. Diese Information wurde nun auch von Quim Casademunt, Journalist der katalanischen Sportzeitung „Sport“, bestätigt. Laut seinen Recherchen beläuft sich die Ablösesumme auf zwei Millionen Euro.

Besonders interessant: Barcelona sichert sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 40 Prozent an einem zukünftigen Transfer des Abwehrtalents. Der aktuelle Marktwert des Youngsters wird von Transfermarkt mit einer Million Euro beziffert, sein Vertrag bei Barça wäre noch bis 2027 gelaufen.

Strategischer Wechsel für beide Seiten

Der Wechsel kommt nicht zufällig. Er ist Teil von Barcelonas Strategie, Gehaltskosten zu senken und finanzielle Spielräume für neue Transfers zu schaffen. Für Dinamo Zagreb bedeutet die Verpflichtung des technisch starken Innenverteidigers eine Investition in die Zukunft.

Bei Dinamo ist geplant, Dominguez schrittweise an die Stammformation heranzuführen. Der für sein intelligentes Aufbauspiel bekannte Verteidiger soll mittelfristig eine zentrale Rolle in der Abwehr des kroatischen Topklubs übernehmen.