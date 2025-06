Maradona-Stadion lockt: Nunez drängt nach Neapel

Der uruguayische Stürmer Darwin Nunez hat seinen Wunsch deutlich gemacht, seine Karriere beim italienischen Meister Napoli fortzusetzen. Wie Football Italia berichtet, laufen die Verhandlungen zwischen dem Serie-A-Klub und Liverpool jedoch noch. Obwohl der 26-Jährige in diesem Transfersommer mehrere Angebote erhalten hat, zieht es ihn offenbar ins Stadion „Diego Armando Maradona“.

Aus Verhandlungskreisen verlautet, dass Napoli bereit ist, rund 43 Millionen Euro für den Angreifer auf den Tisch zu legen. Die Reds fordern allerdings etwa 50 Millionen Euro. Die Gespräche zwischen den Vereinen dürften sich noch hinziehen, während die Italiener nach Wegen suchen, den Forderungen der Engländer entgegenzukommen.

In Neapel hofft man, durch den Verkauf einiger Spieler – insbesondere des nigerianischen Torjägers Victor Osimhen – die nötigen Mittel für den Nunez-Transfer freizumachen.

Liverpools Rekordtransfer

Der Uruguayer war im Sommer 2022 für die klubinterne Rekordablöse von 85 Millionen Euro von Benfica an die Anfield Road gewechselt. Dieser Rekord wurde erst kürzlich gebrochen, als der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz für 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen kam. Trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags plant Liverpool offenbar nicht mehr mit Nunez, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht wurde.

Transferexperte Fabrizio Romano hatte bereits Mitte April verkündet: „Es wird erwartet, dass Nunez Liverpool im Sommer verlassen wird. Der Klub hat im Jänner ein Angebot von Al Nasr abgelehnt, wird aber in den kommenden Monaten alle Optionen in Betracht ziehen. Nunez ist ebenfalls offen für eine neue Herausforderung.“

Mailand als Konkurrenz

Inzwischen gibt es auch Gerüchte, wonach der AC Milan Interesse an Nunez als Ersatz für den scheidenden Luka Jovic zeigt. Dennoch scheint Napoli derzeit die Nase vorn zu haben, obwohl auch die Rossoneri mit Liverpool verhandeln. Für Jovic dürfte es wenig schmeichelhaft sein, dass Milan einen Spieler ins Visier nimmt, den viele Experten nicht einmal für besser halten als den Serben.

Der Transfer von Jovic zum AC Milan hat sich tatsächlich als Wendepunkt für den Serben erwiesen. Nach nur zwei Saisons bei den Rossoneri verlässt er den Klub, nachdem dieser die Option auf eine Vertragsverlängerung nicht gezogen hat. In 47 Pflichtspielen erzielte Jovic 13 Tore, wurde jedoch meist nur als Einwechselspieler eingesetzt.

Ab 1. Juli gilt er offiziell als vereinslos, während bereits Interesse aus Mexiko (Cruz Azul) und Brasilien (Botafogo) besteht. Europäische Klubs haben bislang keine konkreten Angebote vorgelegt. Der Bruch mit Milan kam, nachdem Jovićs Wunsch nach einem Zweijahresvertrag ohne Kluboption abgelehnt wurde.

Liverpool hatte für Nunez nach dessen herausragender Saison bei Benfica tief in die Tasche gegriffen, doch beim Premier-League-Klub konnte er die hohen Erwartungen nie vollständig erfüllen. In 143 Einsätzen für die Reds erzielte er 40 Tore und bereitete 26 weitere vor – wurde jedoch vor allem für seine zahlreichen vergebenen Großchancen bekannt.

Das Fachportal Transfermarkt schätzt seinen aktuellen Marktwert auf 45 Millionen Euro.