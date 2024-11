Bauarbeiter von LKW-Laderampe erschlagen

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein tragischer Arbeitsunfall in Floridsdorf. In der Antonie-Lehr-Straße kam es während der Errichtung einer Wohnhausanlage zu einem Vorfall, bei dem ein Bauarbeiter unter die Laderampe eines Lastkraftwagens geriet.

Er erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz umgehender Erster Hilfe durch seine Kollegen und der schnellen notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien, verstarb der Mann noch am Unfallort.

Unfallhergang und Erste Maßnahmen

Der Vorfall ereignete sich um 7.20 Uhr in der Früh in der Straße, die auch als ‚An der Schanze‘ bekannt ist. Die rasche Reaktion der Kollegen und der alarmierten Rettungskräfte konnte jedoch nicht verhindern, dass der Bauarbeiter seinen Verletzungen erlag. Die genauen Umstände, unter denen der Unfall geschah, sind derzeit noch unklar.

Behördenuntersuchung zur Unfallursache

Um die Ursache des Unfalls zu ermitteln, wurden umgehend Ermittlungen eingeleitet. Das Wiener Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt und untersucht den Fall, um mögliche technische Defekte oder menschliches Versagen zu identifizieren. Eine gerichtliche Obduktion des Verstorbenen wurde angeregt, um nähere Details zur Todesursache zu erfahren.