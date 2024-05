BAWAG in Favoriten: Jugo verliert Bankomatkarte im Scotch-Club

BAWAG sorgt für Lacher auf TikTok mit witziger Parodie! In dem Video, das schnell viral wurde, wird eine skurrile Konversation zwischen einem Mitarbeiter der Bank und einem Kunden aus Wien-Favoriten humorvoll dargestellt.

Die BAWAG, eine der führenden Banken Österreichs, hat kürzlich auf TikTok für Aufsehen gesorgt, indem sie ein lustiges Video veröffentlichte, das eine humorvolle Situation im zehnten Bezirk nachstellt. Der Kunde, ein Jugo, spricht kein Deutsch und versucht stattdessen auf BKS zu kommunizieren. Der Bankmitarbeiter ist jedoch nicht in der Lage, ihn zu verstehen, was zu einer amüsanten Verwirrung führt.

Als der Mitarbeiter mit „ne ratttzumem“ antwortet und in Verzweiflung gerät, ruft er schließlich eine Kollegin herbei, die BKS versteht. Die Szene erreicht ihren Höhepunkt, als der Kunde erklärt, dass er seine Bankomatkarte im Scotchclub verloren hat, was zu weiteren komischen Momenten führt.

Virales TikTok-Video

Das Video wurde von den TikTok-Nutzern begeistert aufgenommen und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Viele lobten die BAWAG für ihren humorvollen Ansatz und ihre Fähigkeit, die alltäglichen Situationen mit einem Augenzwinkern zu präsentieren.