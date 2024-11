Beliebte Wiener Bäckerei kreiert Schnecken mit Dubai-Schokolade

Die Begeisterung für die Dubai-Schokolade hat auch in Österreich Einzug gehalten. Besonders hervorzuheben ist dabei die Wiener Bäckerei „DerMann“, die ihre traditionellen Plunderschnecken mit der beliebten Schokolade verfeinert.

Das ursprünglich durch TikTok bekannt gewordene Produkt findet sich mittlerweile in den Regalen österreichischer Supermärkte, darunter Spar und Billa Plus. Diese Schokolade wird ständig neu interpretiert, wie kürzlich bei der Veranstaltung „Tartufo Totale“, wo sie in Kombination mit Trüffeln angeboten wurde. Die Wiener Bäckerei Groissböck präsentierte sie hingegen in Form von Krapfen, was am Eröffnungstag zu langen Schlangen führte.

Europäisches Phänomen

Der Hype hat inzwischen auch Deutschland erreicht. Die renommierte Schweizer Schokolademarke Lindt brachte die heiß begehrte Dubai-Schokolade auf den Markt, wodurch Menschen schon in den frühen Morgenstunden Schlange standen, um eine der auf 1.000 Stück limitierten Tafeln für 15 Euro zu ergattern. Mittlerweile wird das Produkt auf Plattformen wie eBay zu Preisen von bis zu 350 Euro angeboten.

Ab dem 14. November präsentiert die Wiener Bäckerei „DerMann“ eine exklusive Kreation: die Plunderschnecke mit Dubai-Schokolade. Sie besteht aus zartem Butterplunderteig, gefüllt mit Pistaziencreme und knusprigem Engelshaar, kunstvoll zu einer Schnecke gerollt und mit hochwertiger dunkler Schokolade veredelt. Bäckermeister Michael Mann zeigt sich begeistert von der Innovation: „Als Traditionsbäckerei möchten wir modern bleiben und unsere Kundinnen und Kunden mit neuen, kreativen Produkten überraschen.“ Die Dubai-Schnecke wird in allen Filialen für 4,10 € angeboten. Besonders gut dazu passt eine Melange oder ein Tee mit Milch.

Die Herkunft der Dubai-Schokolade

Die Idee zur Dubai-Schokolade stammt von Sarah Hamouda, der Gründerin der Marke Fix Dessert Chocolatier. Die britisch-ägyptische Unternehmerin, die seit neun Jahren in Dubai lebt, feierte mit ihrer Schokoladentafel „Can’t Get Knafeh of It“ ihren Durchbruch. Diese Schokolade begeistert mit einer Hülle aus dunkler Vollmilch- oder weißer Schokolade und einer Füllung aus Pistaziencreme sowie überbackenen türkischen Teigfäden, auch bekannt als Engelshaar.