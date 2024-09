Beliebter serbischer Schauspieler an kroatischer Grenze festgenommen!

Der serbische Schauspieler Sergej Trifunovic wurde am Grenzübergang Bajakovo festgenommen, als er aus Serbien nach Kroatien einreisen wollte, wie die Zeitung Slobodna Dalmacija berichtet. Die Festnahme erfolgte gegen Mitternacht. Im Laufe des Tages soll Trifunovic vor dem Gemeindegericht in Split erscheinen, wo ein neues Verfahren gegen ihn vorbereitet wird.

Der neue Fall beruht auf einem Beitrag, den Trifunovic am 10. September letzten Jahres auf einer sozialen Plattform veröffentlichte, berichtet der Sender N1. Die kroatische Polizei gibt an, dass der Schauspieler im Verdacht steht, gegen Artikel 5 und Artikel 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit verstoßen zu haben.

Laut der Polizeibehörde Split-Dalmatien veröffentlichte Trifunovic einen „Text mit unangemessenem Inhalt“, in dem er die Polizei und die Polizeibeamten grob herabsetzte, indem er behauptete, die Polizisten in Split hätten über tausend Euro erpresst.

Rechtliche Auseinandersetzungen

Trifunovic wurde bereits im April dieses Jahres aus der Haft entlassen. Damals war er im Belgrader Stadtteil Vozdovac festgenommen worden, nachdem er, Berichten serbischer Medien zufolge, Drogen von einem Bekannten erworben hatte. Nach einer Anhörung vor der Staatsanwaltschaft in Belgrad wurde die Haft aufgehoben, da er aussagte, dass die Drogen für den persönlichen Gebrauch bestimmt gewesen seien.

Lesen Sie auch: Schauspieler Sergej Trifunovic erhielt EU-Einreiseverbot: "Addio!"Der serbische Schauspieler Sergej Trifunovic erhält Einreiseverbot in EU und EFTA-Länder. Der Skandal hat weitreichende Karriereauswirkungen.

Schauspieler Sergej Trifunovic erhielt EU-Einreiseverbot: "Addio!"Der serbische Schauspieler Sergej Trifunovic erhält Einreiseverbot in EU und EFTA-Länder. Der Skandal hat weitreichende Karriereauswirkungen. Bijelo Dugme & Plavi Orkestar: Fast alle Tickets sind ausverkauft!Für alle Liebhaber der Balkanrock-Szene gibt es eine wichtige Neuigkeit: Die heißbegehrten Onlinetickets für das legendäre Konzert von Bijelo Dugme und

Bijelo Dugme & Plavi Orkestar: Fast alle Tickets sind ausverkauft!Für alle Liebhaber der Balkanrock-Szene gibt es eine wichtige Neuigkeit: Die heißbegehrten Onlinetickets für das legendäre Konzert von Bijelo Dugme und Die Party ist vorbei: Tupperware ist fast pleite!Noch im Laufe dieser Woche sei mit einem Antrag auf Gläubigerschutz zu rechnen, so die Agentur weiter.

Im Oktober des vergangenen Jahres geriet Trifunovic erneut in Konflikt mit der Polizei in Serbien, diesmal wegen Beleidigung von Polizisten. Auch zuvor hatte er in Kroatien während eines Urlaubs in Split Probleme mit der Polizei, was zu mehreren Ordnungswidrigkeiten führte. Diese Vorfälle führten schließlich zu einem einjährigen Einreiseverbot nach Kroatien und in die Europäische Union.

Nach seiner Festnahme in Split im letzten Jahr erklärte Trifunovic auf sozialen Medien, dass er nie wieder in die Stadt zurückkehren werde.