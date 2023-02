Belvedere lädt am Valentinstag zum Kuss vor dem „Kuss“

Am 14. Februar dieses Jahres können sich Liebespaare kostenlos vor dem berühmten Klimt-Gemälde fotografieren lassen und das Foto als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Den romantischsten Tag des Jahres können Verliebte heuer im Museum Belvedere verbringen, das ein besonderes Angebot für sie vorbereitet hat. Am 14. Februar zwischen 18:30 und 21:00 Uhr können sich Liebespaare nämlich kostenlos vor Gustav Klimts berühmtem „Kuss“ fotografieren lassen. Unter dem Motto „Come for a kiss“ öffnet das Obere Belvedere seine Pforten für Paare, Romantiker und Kunstliebhaber auch außerhalb der Öffnungszeiten. Professionelle Fotografen werden jeden Kuss vor dem berühmten Werk aufnehmen und den Paaren eine Erinnerung an diesen romantischen Moment schaffen.

Mit der einzigartigen Gelegenheit, ein persönliches Foto vor Gustav Klimts Meisterwerk zu machen, erhalten die Besucher ihr Foto in Druckqualität und können anschließend kostenlos durch die Klimt-Abteilung spazieren und die Werke des großen Künstlers bewundern. Im Saal im Erdgeschoß des Oberen Belvedere können sie danach mit einem Glas Sekt auf die Liebe anstoßen.