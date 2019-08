Berittene Polizisten führen Schwarzen am Strick ab!

Teile diesen Beitrag:







Des Öfteren wurden Beamten in den USA rassistische Aktionen vorgeworfen. Besonders betroffen soll die schwarze Community sein. Nun eskalierte die Situation erneut, denn die sollen einen dunkelhäutigen Mann am Strick abgeführt haben.

Im Netz kursiert derzeit ein Foto, das für große Aufregung weltweit sorgt. Auf diesem abgebildet sieht man berittene Polizisten die einen schwarzen Verdächtigen am Strick abführen. Die Szene erinnert an die Zeit der Sklaverei und wird besonders in den USA stark kritisiert.

An einem Seil soll der Mann von zwei Polizisten abgeführt worden sein, die auf zwei Pferden neben ihm und über ihm ritten. Der mutmaßliche Täter wurde am Samstag wegen Hausfriedensbruch in Galveston (Texas) am Samstag verhaftet worden sein. Laut Polizei soll sei der 43-Jährige bereits mehrfach straffällig geworden.

