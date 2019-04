Bestes Wetter zu Ostern: sommerlich in ganz Österreich

Teile diesen Beitrag:







Die Prognosen für das Osterwochenende sind mehr als nur rosig. Es erwarten uns hohe Temperatur und strahlender Sonnenschein.

Derzeitigen Berechnungen zufolge soll es am Sonntag bis zu 25 Grad bekommen. Meteorologen kündigten zudem an, dass das schöne Wetter noch länger anhalten wird.

Lesen Sie auch: So färbst du deine Osteier traditionell und natürlich! Genug von gekauften Farben, die vielleicht chemische Mittel enthalten? Oder möchtet ihr einfach auf traditionelle Weise eure Ostereier färben? Dann haben wir Tipps für euch!

Grund für die sommerlichen Temperatur ist das Hoch „Katharina“, welches in Wechselwirkung mit Tief „Rene“ die warme Luft vom Mittelmeer in unsere Richtung treibt.

Unklar, wie lange es schön bleiben wird

Wetterexperten können derzeit nicht abschätzen, wie lange es bei uns so warm bleiben wird. Fakt ist nur, dass es nicht so schnell wieder kalt werden soll. Tolle News für alle Sonnenanbeter, vor allem angesichts des Osterwetters vergangenen Jahres, als sogar Schnee-Alarm gegeben wurden.

Wärmer als im Süden

Während sich Südeuropa mit rund 16 bis 18 Grad herumschlagen muss, so können wir in Österreich bestes Frühsommerwetter genießen. Während wir hierzulande glücklich über so viel Sonne sind, so ist mit Sicherheit die Stimmung bei all jenen, die über Ostern in den Süden fliegen, etwas betrübter.