„Bewegt im Park“: Wien wird zur Gratis-Sportarena

Kostenlos, ohne Anmeldung und mitten in der Stadt: Wien wird ab morgen zur großen Sportarena unter freiem Himmel.

Zum zehnten Mal startet morgen das Programm „Bewegt im Park“ – mit einem breiten Angebot an kostenlosen Sportkursen unter freiem Himmel. Allein in Wien stehen heuer rund 150 Einheiten auf dem Programm, die bis Mitte September in Parks und auf öffentlichen Freiflächen stattfinden. Ob Pilates, Konditionstraining, Rückenfit oder Tanz – eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Die Kurse sind für alle Altersgruppen und Fitnesslevels geeignet und werden von erfahrenen Kursleiterinnen professionell angeleitet“, erklärt Projektleiter Martin Neuwirth von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

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Niedriger Einstieg

Auch wechselhaftes Wetter hält das Programm nicht auf. Fällt Regen, entscheidet die Kursleitung kurz vor dem Start gemeinsam mit wetterresistenten Interessierten, ob die Einheit stattfinden kann. Abgesagt wird ausschließlich bei Sturm oder Gewitter.

„Gemeinsam aktiv zu sein, macht mehr Spaß, fördert die Gesundheit und schafft neue Begegnungen. Viele Menschen wissen, dass Bewegung gesund ist, finden aber im Alltag oft keinen einfachen Einstieg“, so Neuwirth. Genau hier setzt „Bewegt im Park“ an: Vorkenntnisse sind keine nötig, die Hemmschwelle bewusst niedrig gehalten. „Wir machen Bewegung einfach zugänglich, begeistern die Menschen für Bewegung an der frischen Luft, ohne Leistungsdruck.“

Breites Partnernetz

Neben dem allgemeinen Angebot gibt es auch spezifische Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen. Umgesetzt wird das Programm in Zusammenarbeit mit Sportverbänden, dem Dachverband der Sozialversicherungsträger, der ÖGK, dem Sportministerium sowie der Wiener Gesundheitsförderung.

Österreichweit umfasst das Angebot mehr als 700 Outdoor-Kurse.

Seit dem Start 2016 haben bereits über 700.000 Menschen daran teilgenommen.