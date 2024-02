Bierbad mitten auf der Straße: LKW verliert die Kontrolle

Wie in einer Szene aus einem Film verwandelte sich eine Straße in Seewalchen am Attersee in ein Meer aus Bierflaschen und Scherben. Der verantwortliche Akteur? Ein Sattelschlepper, der mit 14 Paletten Bier beladen und eindeutig zu schnell unterwegs war.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen um 7.45 Uhr, als der Fahrer des Sattelschleppers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in eine Kurve im Ortsgebiet raste. Die Ladung, bestehend aus 14 Paletten des beliebten Hopfengebräus der Marke Wieselburger, verteilte sich daraufhin großzügig auf der Fahrbahn.

Aufräumarbeiten

Die Feuerwehr Seewalchen, unterstützt von der Straßenmeisterei, war rasch zur Stelle, um die umfangreichen Aufräumarbeiten zu beginnen. Ausgestattet mit einem Rüstlöschfahrzeug, einem Ölfahrzeug und einem Stapler sammelten die Einsatzkräfte das verstreute Ladegut auf und reinigten die Fahrbahn. Ein Radlader und ein Traktor mit Mulde der Straßenmeisterei leisteten dabei wertvolle Unterstützung.

Die Auswirkungen des Unfalls waren trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte nicht zu übersehen: Die Straße war aufgrund der ausgedehnten Verschmutzung und des massiven Glasbruchs für 2,5 Stunden gesperrt. 13 Feuerwehrleute waren bis 10:45 Uhr im Einsatz, um die Unfallstelle zu säubern und wieder sicher zu machen.

Ein Unfall, der zwar glücklicherweise ohne Personenschaden blieb, aber dennoch ein beeindruckendes Bild hinterließ und sicherlich so manchen Frühaufsteher in Seewalchen mit einem ungewöhnlichen Anblick überraschte.