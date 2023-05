Bihac: Ehemaliger Schüler kündigt Amoklauf in Wirtschaftsschule an

Nach einem Amoklauf am Mittwoch an einer Volksschule in Belgrad hat nun ein weiterer Mann (A.Z.) über Soziale Medien angekündigt, einen Amoklauf durchführen zu wollen. Dieses mal in Bihac, Bosnien und Herzegowina. Der serbische Amokläufer dient ihm dabei als Inspiration.

Ein junger Mann aus Bihac in Bosnien und Herzegowina kündigte über die Sozialen Medien ein Massaker in seiner ehemaligen Schule an. In einer Facebook-Story verkündet er: „Der Junge, der acht Kinder getötet hat, ist ein König für mich. Sowas bereite ich seit langem für die Wirtschaftsschule (JU Mješovita srednja škola) in Bihac vor. Es wird ein unvergessliches Massaker in Bihac, das verspreche ich euch mit meinem Leben! Weil ihr mich alle verurteilt und ignoriert habt wird es Terror geben.“ Zu dem Text fügte er noch einige Emojis hinzu.

(FOTO: facebook/“OČI SU Ogledalo Duše“)

Die Schule, die schnell auf das Posting des ehemaligen Schülers reagiert hatte, hat an die Eltern und Schüler einen Brief geschickt, in dem sie dazu aufruft Ruhe zu bewahren: „Wir verkünden an alle Schüler unserer Schule, wie auch an die Eltern, dass es aufgrund der Situation die aufgrund einer Ankündigung eines ehemaligen Schülers getätigt wurde, KEINEN GRUND ZUR PANIK GIBT.„

Die Polizei sowie das Innenministerium des Kantons Una-Sana sind informiert. Ob derweil weitere Schritte eingeleitet werden, ist noch unklar.