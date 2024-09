Bijelo Dugme & Plavi Orkestar: Fast alle Tickets sind ausverkauft!

Für alle Liebhaber der Balkanrock-Szene gibt es eine wichtige Neuigkeit: Die heißbegehrten Onlinetickets für das legendäre Konzert von Bijelo Dugme und Plavi Orkestar im MULTIVERSUM in Schwechat/Wien sind ausverkauft! Das musikalische Ereignis, das beide Kultbands zum allerersten Mal auf einer Bühne vereint, stößt auf so großes Interesse, dass nun nur noch ein paar Restkarten an ausgewählten Vorverkaufsstellen in Wien erhältlich sind.

Wer sich also dieses einmalige Event nicht entgehen lassen möchte, muss sich beeilen und an folgenden Orten vor Ort zuschlagen:

Tesla Coffee & Concept , Mariahilfer Straße 147, 1150 Wien

, Mariahilfer Straße 147, 1150 Wien Restaurant Galaxie , Märzstraße 1, 1150 Wien

, Märzstraße 1, 1150 Wien Heaven Pub , Rauscherstraße 15, 1200 Wien

, Rauscherstraße 15, 1200 Wien Cafe Bar Restaurant Prestige , Laubepl. 4, 1100 Wien

, Laubepl. 4, 1100 Wien Knödel Manufaktur „Das Wirtshaus“ , Sendnergasse 129, 1110 Wien

, Sendnergasse 129, 1110 Wien Cafe Restaurant Calypso, Brunnerfeldstraße 65, 2380 Perchtoldsdorf

(FOTO: Screenshot)

Das Konzert verspricht ein wahres Fest der Nostalgie und Rockpower zu werden. Die Legenden des ehemaligen Jugoslawiens, Bijelo Dugme, feiern ihr 50-jähriges Jubiläum und haben sich für diesen Anlass niemand Geringeren als Plavi Orkestar an die Seite geholt. Die beiden Bands garantieren eine Show voller Hits wie „Lipe cvatu“, „Ako ima Boga“ oder „Bolje biti pijan nego star“, die das MULTIVERSUM zum Beben bringen werden.

Sichert euch jetzt die letzten Tickets und erlebt einen unvergesslichen Abend voller Energie, Emotionen und purer Rockmusik – es könnte eure letzte Chance sein, Teil dieses historischen Rock-Events zu werden!

Datum: Samstag, 9. November 2024

Ort: MULTIVERSUM, Möhringgasse 2 / 4, 2320 Schwechat, Österreich

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:30 Uhr

Verpasst nicht die Gelegenheit, Bijelo Dugme und Plavi Orkestar gemeinsam live zu erleben!