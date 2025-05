Bikini-Eklat bei den Kardashians: 19-Jährige erntet Shitstorm

Knapper Bikini, aufreizende Posen und kulturell umstrittene XXL-Zöpfe – Alabama Barkers freizügige Gartenfotos am Memorial Day sorgen für einen Sturm der Entrüstung.

Alabama Barker, die 19-jährige Stieftochter von Kourtney Kardashian, erregte am Memorial Day (US-amerikanischer Gedenktag für gefallene Soldaten) Aufmerksamkeit mit freizügigen Aufnahmen im Garten ihres Vaters Travis Barker, dem Schlagzeuger von Blink-182. Statt den Gedenktag traditionell zu begehen, entschied sich die junge Frau für eine Fotosession in knapper Bademode und aufreizenden Posen, was im Internet für erhebliche Kritik sorgte.

Die Tochter des Musikers zeigte sich in minimalistischer Bikini-Bekleidung, trug auffällige XXL-Zöpfe und blickte verführerisch in die Kamera, was in den sozialen Netzwerken umgehend negative Reaktionen hervorrief. Vor allem ihre sogenannten Peekaboo-Braids, eine Frisur mit teilweise sichtbarer Kopfhaut, die als Aneignung fremder Kultur betrachtet wird, standen im Zentrum der Kritik.

Heftige Online-Kritik

„Will unbedingt Black sein“, schrieb eine Nutzerin, während eine andere forderte: „Nimm die Braids sofort raus.“ Ein weiterer Online-Kommentar brachte die Situation auf den Punkt: „Bei Daddy im Garten ist einfach wild.“ Diese Äußerungen spiegeln die Empörung wider, die Alabamas Verhalten in der digitalen Welt ausgelöst hat.

Gewichtsprobleme thematisiert

Im vergangenen Jahr hatte die junge Influencerin bereits öffentlich eingeräumt, ein Präparat zur Gewichtsreduktion zu verwenden, das zwar nicht Ozempic (Diabetes-Medikament, das auch zur Gewichtsabnahme eingesetzt wird) sei, aber ähnlich wirke.

Sie begründete dies damals mit den Worten: „Ich bin einfach müde, fett zu sein und wie ein verdammter Oger auszusehen.“