Horror bei Liverpool-Feier: Auto rast in jubelnde Fan-Menge

In Liverpool raste ein Fahrzeug in eine Gruppe feiernder Fußballfans und beendete abrupt die Meisterschaftsfeierlichkeiten. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, und laut unbestätigten Meldungen wurde ein Mann an der Unfallstelle in Gewahrsam genommen.

Ein Polizeisprecher teilte mit: „Wir wurden kurz nach 18 Uhr kontaktiert, nachdem uns gemeldet worden war, dass ein Auto in der Water Street mit mehreren Fußgängern kollidiert sei.“ Die Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Wir werden weitere Updates veröffentlichen, sobald uns diese vorliegen.

Ein Journalist des „Liverpool Echo“ meldete, dass zahlreiche Verletzte in einem nahegelegenen Restaurant versorgt werden, das kurzerhand zu einem provisorischen Behandlungszentrum umfunktioniert wurde. In sozialen Netzwerken verbreiten sich Aufnahmen des Vorfalls. Ein Nutzer kommentierte auf der Plattform X: „Irgendein Verrückter hat einfach alle überfahren. Die Leute unter dem Auto wurden total zerquetscht.“

Offizielle Reaktionen

Premierminister Keir Starmer reagierte am Montagabend auf X mit den Worten: „Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich, meine Gedanken sind bei allen Verletzten oder Betroffenen.“

Meisterfeier unterbrochen

Der FC Liverpool stand bereits seit mehreren Wochen als englischer Meister fest und erhielt am Sonntag nach dem abschließenden 1:1-Unentschieden gegen Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner die Trophäe im heimischen Anfield-Stadion. Unter der Leitung von Neu-Coach Arne Slot, der das Erbe von Jürgen Klopp antrat, sicherten sich die Reds überraschend deutlich mit zehn Punkten Vorsprung auf Arsenal London den Titel.