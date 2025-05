Rekordhoch: So teuer ist Gold in Österreich jetzt!

Während Gold Rekordhöhen erklimmt, bleibt die Schmuckbranche erstaunlich stabil. Emotionale Bindungen wiegen schwerer als Materialkosten – doch die Kaufmuster verändern sich subtil.

Trotz Rekordpreisen für Gold bleibt die Nachfrage nach Schmuck und Uhren stabil, wie Hagop Asvazadurian, Obmann des Juwelen- und Uhrenhandels in der Wirtschaftskammer Wien, erklärt. Für die meisten Kunden steht der emotionale Wert der Stücke über den Materialkosten. Dennoch führt die Preissituation zu durchdachteren Kaufentscheidungen – Konsumenten kommen heute mit konkreteren Vorstellungen zu Preis, Material und Design in die Geschäfte.

Die Schmuckbranche verzeichnet keinen nennenswerten Nachfragerückgang. Goldschmuck und -uhren erweisen sich als krisenresistent, wobei die Konsumentenstimmung einen größeren Einfluss hat als die wirtschaftliche Gesamtlage. Einige Kunden zögern zwar in der Hoffnung auf günstigere Preise, doch besonders im Premium-Segment zeigen sich Käufer vom aktuellen Preisniveau unbeeindruckt. Für die Händler bedeuten die hohen Goldpreise zwar Umsatzsteigerungen, die Gewinnmargen bleiben jedoch weitgehend unverändert.

Bei der Produktnachfrage zeichnet sich eine Verschiebung ab: Leichtere Schmuckstücke, niedrigere Karatzahlen und alternative Edelmetalle wie Platin gewinnen an Beliebtheit. Filigrane Designs stehen hoch im Kurs, besonders gefragt sind 14-Karat-Schmuckstücke sowie international nachgefragte 9- oder 8-Karat-Legierungen. Auch der Verkauf hochwertiger Platinprodukte verzeichnet einen deutlichen Anstieg.

Anlage vs. Emotion

Die Rekordhöhen beim Goldpreis verstärken die Wahrnehmung von Gold als wertbeständige Kapitalanlage, vor allem in Form von Münzen und Barren. Diese Anlageprodukte sind bei Investoren besonders begehrt, da sie bei entsprechendem Feingehalt von der Mehrwertsteuer befreit sind – Goldmünzen ab 900 Tausendstel und Goldbarren ab 995 Tausendstel. Schmuck hingegen ist mehrwertsteuerpflichtig und wird aus völlig anderen Motiven erworben. Die Käufergruppen unterscheiden sich deutlich: Während Schmuckkäufer emotionale Aspekte wie die Bedeutung eines Verlobungsrings, eines besonderen Geschenks oder eines Erinnerungsstücks in den Vordergrund stellen, suchen Anleger primär nach Wertbeständigkeit.

Altgold-Trend

Ein zunehmender Trend zeigt sich beim Altgold-Geschäft: Immer mehr Wienerinnen und Wiener bringen nicht mehr getragenen Schmuck, Münzen oder geerbte Stücke zu Fachbetrieben. Viele sichten ihren Schmuckbestand, um zu entscheiden, was behalten, was verkauft und was zu Geld gemacht werden soll. Auch das Interesse an Wertschätzungen steigt. Der Hauptgrund liegt im erhöhten Goldpreis, den viele nutzen, um ungenutzte Stücke zu veräußern. Parallel dazu wächst die Nachfrage nach Reparatur- und Umarbeitungsleistungen – Kunden lassen zunehmend alten Familienschmuck oder beschädigte Stücke aufarbeiten oder modernisieren.

Der Wiener Juwelen- und Uhrenhandel zeigt sich widerstandsfähig gegenüber den aktuellen Marktveränderungen. In Wien sind derzeit 421 Einzelhändler im Bereich Edelmetalle, Edelmetallwaren, Edelsteine und Perlen tätig, ergänzt durch 127 spezialisierte Uhrenhändler. Die Branche reagiert mit Erfahrung, Feingefühl und Innovationskraft auf Marktbewegungen. Kunden profitieren von der fundierten Beratungskompetenz der Fachgeschäfte.

Das persönliche Einkaufserlebnis bleibt dabei zentral – Schmuck und Uhren sind emotionale Produkte, die man anschauen, anprobieren und mit allen Sinnen auswählen möchte, was am besten im stationären Handel möglich ist.