Billa: Das ändert sich jetzt bei den Lieferungen

Ab dem 1. Dezember 2024 wird der Lebensmitteleinzelhändler Billa keine Online-Bestellungen mehr in ländlichen Gegenden Österreichs ausliefern. Die Muttergesellschaft Rewe begründet diese Entscheidung mit einem unzureichenden Bestellaufkommen, das eine wirtschaftlich tragbare Zustellung nicht mehr ermöglicht. Betroffene Kunden wurden bereits per E-Mail über die Änderungen informiert.

Während ländliche Regionen künftig nicht mehr beliefert werden, plant Rewe, den Lieferservice in städtischen Gebieten auszubauen. Besonders Wien, Graz und Salzburg stehen im Fokus dieser Erweiterungspläne. In Wien sollen die beiden „Food Fulfillment Center“ in den Stadtteilen Inzersdorf und Wien-Nord ausgebaut werden, um die Lieferkapazitäten zu erhöhen. Das Ziel ist, mehr Lieferzeitfenster in Wien sowie in umliegenden Städten wie St. Pölten, Mistelbach und Wiener Neustadt anzubieten.

Zur schnelleren Belieferung in städtischen Gebieten setzt Billa auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Zustelldienst Foodora. Dieser Service ist bereits in Städten wie Graz, Linz und Innsbruck verfügbar und wird bald auch in Salzburg angeboten. Kunden können über die Foodora-App oder -Website Bestellungen aufgeben und ihre Lieferungen innerhalb einer Stunde erhalten.

Erweiterung des Click & Collect-Angebots

Als Ergänzung zum Lieferservice wird Billa den Click & Collect-Dienst in über 145 Billa-Plus-Filialen weiter ausbauen. Kunden können online einkaufen und ihre Bestellungen in speziellen Abholbereichen der Filialen abholen. Besonders in ländlichen Regionen wird dieser Service durch die Ausstattung zusätzlicher Billa-Standorte verbessert.

Rewe hat derzeit keine Pläne, den Lieferdienst in ländlicheren Gebieten wieder aufzunehmen. Das Unternehmen teilt mit, dass die Nachfrage in diesen Regionen zu gering ist, um eine kostendeckende Zustellung zu gewährleisten. Die Mitarbeiter der betroffenen Filialen werden sich künftig auf andere Aufgaben konzentrieren können.