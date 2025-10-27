Billa ruft dieses Produkt wegen Durchfallgefahr zurück!

Gefährliche Bakterien in Bio-Sprossen entdeckt: Ein österreichischer Hersteller ruft sein Produkt zurück. Die Keime können schwere Erkrankungen auslösen.

Die Evergreen Agrarprodukte GmbH hat einen Rückruf für das Produkt „BILLA Bio Mungobohnensprossen 200g“ eingeleitet. Der Grund dafür liegt in einer Routineuntersuchung, bei der gesundheitsgefährdende VTEC/STEC-Bakterien (Verotoxin-bildende E. coli) nachgewiesen wurden. Diese Keime können beim Menschen schwerwiegende Durchfallerkrankungen verursachen. Der Hersteller teilte am Montag mit, dass sämtliche Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 30. Oktober 2025 von der Maßnahme betroffen sind.

Obwohl auf der Verpackung ein Hinweis zum notwendigen Durcherhitzen vor dem Verzehr angebracht ist, kann laut Unternehmen eine Gesundheitsgefährdung nicht vollständig ausgeschlossen werden – besonders bei rohem Verzehr der Sprossen. Verbraucher werden nachdrücklich aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren. Die Ware wurde bereits vollständig aus dem Verkauf genommen.

⇢ Achtung! Produktrückruf: Diese Bio-Sprossen können krank machen



Rückgabe möglich

Kunden können gekaufte Packungen ohne Kaufbeleg in jeder Filiale zurückgeben. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigt sich das Unternehmen bei allen betroffenen Kunden. Der Hersteller betont, dass die Rückrufaktion ausschließlich dem vorsorglichen Verbraucherschutz dient und nicht bedeutet, dass das Gesundheitsrisiko durch den Hersteller, Importeur oder Händler verursacht wurde.

Kontaktmöglichkeiten

Bei Fragen können sich Verbraucher werktags zwischen 9 und 16 Uhr unter der Telefonnummer 02252/85330 oder per E-Mail an [email protected] an die Evergreen Agrarprodukte GmbH wenden.