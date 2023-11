Billa schließt alle Filialen in Österreich!

Seit 1995 dürfen Geschäfte in Österreich am 8. Dezember (Maria Empfängnis) geöffnet sein. An diesem Tag müssen den Beschäftigten jedoch Zuschläge gezahlt und Zeitausgleich gewährt werden. In diesem Jahr fällt Maria Empfängnis auf den 8. Dezember, einen besonders stark frequentierten Freitag für Einkäufe.

Lidl Österreich hat bereits angekündigt, seine Türen am 8. Dezember 2023 (Maria Empfängnis), dem bekanntesten „Shopping-Feiertag“ des Landes, geschlossen zu halten. Alessandro Wolf, Geschäftsführer von Lidl Österreich, betont die herausragende Bedeutung der Mitarbeiter für das Unternehmen. „Unsere Mitarbeiter leisten täglich herausragende Arbeit, sei es in unseren 250 Filialen, den drei Logistikzentren oder den zentralen Bereichen,“ so Wolf.

Billa zieht mit

Handelsketten ziehen jedoch unterschiedliche Optionen in Betracht. Billa, Billa Plus und Lidl werden ihre Türen geschlossen halten, während dm, Hofer, Inter-, und Eurospar geöffnet sein werden.

Harald Bauer, Geschäftsführer von dm, erklärt diese Entscheidung: „Ein Blick in den Kalender spricht gegen eine Schließung: Im Vergleich zum Vorjahr ist der Dezember heuer um zwei verkaufsoffene Tage kürzer.“ Diese Unternehmen möchten außerdem ein positives Signal für den Handel setzen und den Mitarbeitern die Möglichkeit eines Zusatzverdienstes bieten.