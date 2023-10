Billa-Knaller: In diesem Bundesland werden alle Filialen geschlossen!

Nach dem Rückzug aus den Billa Plus-Märkten zieht sich die Supermarktkette nun auch vollständig aus einem Bundesland zurück.

Die großen Umstrukturierungen bei Billa setzen sich fort. Hierfür werden im Jahr 2023 rund eine halbe Milliarde Euro investiert. Konkret wird die Tierwohl-Schiene ausgebaut, und das Angebot an rein pflanzlichen Produkten soll deutlich erweitert werden.

Im November steht in Vorarlberg ein umfassender Wandel bevor. Die strategisch bedingte Aufgabe der drei Billa Plus-Märkte in Altach, Dornbirn und Rankweil samt ihrer rund 160 Mitarbeiter führt dazu, dass sie zukünftig zum Sutterlüty Ländlemarkt gehören. Diese Supermarktkette kooperiert bereits seit 2003 eng mit Rewe.

Nun folgt der nächste Schritt

Wie das Handelsmagazin „Cash“ am Freitag berichtete, werden sämtliche Billa-Filialen in Vorarlberg verschwinden. Diese werden ebenfalls zu Sutterlüty-Filialen umgewandelt. Davon betroffen sind zehn Märkte, darunter in Dornbirn, Lustenau, Hohenems, Feldkirch und Bludenz.