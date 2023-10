Kärnter Straße eröffnet ersten zweistöckigen Supermarkt

Dort, wo einst der alte Florianihof stand, erhebt sich nun ein steirisches Unikat – ein zweistöckiger Supermarkt, der von Billa in der Kärntner Straße 393 ins Leben gerufen wurde. Doch dieser Supermarkt ist nicht nur aufgrund seiner Architektur einzigartig, sondern auch durch seine ökologische Ausrichtung und sein Engagement für ein solidarisches Miteinander.

Steiermark: Das architektonische Konzept des Supermarkts ist innovativ: Im Erdgeschoss finden sich Autoparkplätze und Platz für Leergut, während die Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern im ersten Stock untergebracht ist. Kunden können diese entweder über eine Rolltreppe oder einen Lift erreichen.

ökologische Ausrichtung

Doch der wahre Clou dieses Supermarkts ist seine ökologische Ausrichtung. Billa präsentiert den Standort als ökologisches Vorzeigeprojekt, da die Bodenversiegelung im Vergleich zu anderen Supermarktstandorten reduziert wurde. Zusätzlich wurde eine Blumenwiese angelegt, die Insekten, Bienen und Käfern als Lebensraum dient. Eine Fassadenbegrünung sorgt für zusätzlichen ökologischen Mehrwert. Auf dem Dach des Gebäudes wurde eine 400 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert, deren Leistung von 85 kWp vollständig zur Deckung des Eigenbedarfs des Marktes genutzt wird.

Neben dem ökologischen Aspekt legt Billa auch Wert auf ein solidarisches Miteinander. So werden Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, aber noch einwandfrei genießbar sind, an die Organisation Foodsharing gespendet und kommen so bedürftigen Menschen zugute. Zusätzlich gibt es das „Too Good To Go“-Sackerl, das überschüssige Lebensmittel vor der Entsorgung bewahrt.