Hamas ruft Palästinenser zum Protest gegen israelische Bombardierung auf

Die militante Gruppe Hamas hat die Palästinenser aufgerufen, gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu protestieren. Sie sollen zur Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem marschieren und sich mit den israelischen Truppen im besetzten Westjordanland auseinandersetzen. Israel hat als Vergeltung für Angriffe der Hamas auf Israel Luftangriffe und Artilleriefeuer auf den Gazastreifen gestartet. Die Situation hat erneut Spannungen in Ostjerusalem und im Westjordanland ausgelöst.

Die politische Situation im Nahen Osten ist angespannt. Die Hamas, eine militante Gruppe, hat die Palästinenser aufgerufen, gegen die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu protestieren. Sie sollen zur Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem marschieren und sich mit den israelischen Truppen im besetzten Westjordanland auseinandersetzen.

Israel hat als Vergeltung für Angriffe der Hamas auf Israel Luftangriffe und Artilleriefeuer auf den Gazastreifen gestartet. Bei diesen Angriffen wurden mindestens 1.300 Menschen getötet, der tödlichste Angriff auf Zivilisten in der Geschichte Israels. Mehr als 1.500 Palästinenser wurden getötet.

Die Gewalt in Gaza hat erneut Spannungen in Ostjerusalem und im Westjordanland ausgelöst. Laut palästinensischen Beamten haben israelische Truppen mindestens 34 Palästinenser während der Auseinandersetzungen seit dem Hamas-Angriff am Samstag getötet.

Panik unter der Bevölkerung

In einer Erklärung, in der zur „allgemeinen Mobilisierung“ aufgerufen wird, hat die Hamas die Palästinenser aufgefordert, im Al-Aksa-Moscheekomplex zu protestieren – einem der instabilsten heiligen Orte im Nahen Osten – und dort am Freitag zu bleiben, wenn Muslime große wöchentliche Gebete abhalten.

Der ehemalige Hamas-Chef Khaled Meshaal hat zu Protesten in der gesamten muslimischen Welt aufgerufen, um die Palästinenser zu unterstützen. Er sagte: „Die Regierungen und Völker Jordaniens, Syriens, Libanons und Ägyptens haben eine größere Pflicht, die Palästinenser im Krieg gegen Israel zu unterstützen.“

Die israelische Armee (IDF) hat den nördlichen Teil des Gazastreifens zur Evakuierung aufgerufen, was unter der Bevölkerung und dem Personal der Vereinten Nationen Panik ausgelöst hat. Die Hamas hat die Palästinenser, die im Gazastreifen leben, aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen, trotz des Aufrufs der israelischen Armee, die gesamte Bevölkerung des Nordens innerhalb von 24 Stunden nach Süden zu evakuieren.

Sie beschuldigte Israel, einen „psychologischen Krieg“ zu führen, indem sie Nachrichten verschickte, in denen palästinensische Zivilisten und Mitarbeiter internationaler Organisationen aufgefordert wurden, nach Süden zu evakuieren.