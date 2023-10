Lidl schließt alle Filialen in Österreich

Lidl Österreich kündigt an, am 8. Dezember 2023, dem landesweit beliebten Einkaufsfeiertag, seine Pforten zu schließen. Die Entscheidung, die alle Filialen im Land betrifft, ist ein Ausdruck der Anerkennung für die Mitarbeiter und ein Geschenk an sie: mehr Zeit mit der Familie und Freunden.

In einer kürzlichen Stellungnahme betonte Alessandro Wolf, den Vorsitzenden der Geschäftsleitung, die Wichtigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters in der Unternehmensstruktur. „Alle unsere Mitarbeiter leisten tagtäglich großartige Arbeit – ganz egal, ob in den über 250 Filialen, unseren drei Logistikzentren oder den zentralen Bereichen“, so Wolf.

Diese Worte unterstreichen die Wertschätzung, die Lidl Österreich seinen Mitarbeitern entgegenbringt. Die Entscheidung, die Filialen am 8. Dezember zu schließen, ist ein weiterer Ausdruck dieser Anerkennung. „Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung schenken wir daher heuer wieder mehr Zeit für Familie und Freunde“, fügte Wolf hinzu.

Um es noch einmal zu betonen: Am 8. Dezember 2023 bleiben alle Lidl-Filialen in Österreich geschlossen. Ein Tag, der normalerweise von Einkaufstrubel geprägt ist, wird zu einem Tag der Ruhe und der Familienzeit für die Mitarbeiter. Diese Entscheidung ist ein starkes Statement für die Wertschätzung und Anerkennung der Mitarbeiter und unterstreicht die Unternehmenskultur von Lidl Österreich.