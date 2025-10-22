Billa startet neue Eigenmarke – das erwartet Kunden jetzt!

Die neue Eigenmarke „Omis Schmankerl von BILLA“ bringt traditionelle österreichische Gerichte als zeitsparende Fertigprodukte in die Haushalte. Die Produktlinie zielt darauf ab, kulinarische Erinnerungen aus der Kindheit wieder aufleben zu lassen und gleichzeitig den Zubereitungsaufwand zu minimieren.

„Mit ‚Omis Schmankerln von BILLA‘ wollen wir bei den Österreichern Kindheitserinnerungen wachrufen und die traditionellen Gerichte aus Großmutters Küche zugänglich machen“, erklärt Klaudia Atzmüller, Bereichsleitung Eigenmarken Marketing & Strategie bei BILLA. Sie fügt hinzu: „Viele dieser Gerichte sind in ihrer Zubereitung sehr aufwendig, doch mit unseren genussvollen Omis Schmankerln gelingen diese auch im Alltag schnell und garantiert.“

Vielfältiges Sortiment

Laut einer Mitteilung der REWE-Group vom Dienstag umfasst das Sortiment etwa 50 Gerichte, die vielen Österreichern seit ihrer Kindheit vertraut sind und nun in den Kühlregalen von BILLA und BILLA PLUS erhältlich sind. Die Produktlinie steht für frische Convenience-Gerichte, die Heimatgefühl und Wohlbefinden vermitteln sollen. Das Angebot reicht von herzhaften Klassikern wie Kalbsbutterschnitzel mit Erdäpfelpüree, Schweinsbraten mit Serviettenknödel und Wiener Schnitzel vom Schwein bis hin zu süßen Spezialitäten wie Kaiserschmarren mit Zwetschkenröster oder Germknödel.

Qualität im Fokus

Das Sortiment wird durch verschiedene Suppen, darunter Alt-Wiener Suppentopf, sowie Beilagen wie Nockerl und Schupfnudeln komplettiert. Bei der Herstellung wird auf Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet. Ein besonderer Fokus liegt auf der Herkunft des Fleisches, das ausschließlich aus österreichischer Produktion stammt – bei ausgewählten Produkten sogar in der höherwertigen „Fair zum Tier!“-Qualität.