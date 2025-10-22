Metallteile enthalten: Dieses Ja! Natürlich-Produkt wird zurückgerufen

Rewe ruft ein Bio-Produkt der Marke JA! NATÜRLICH zurück. Es handelt sich um die „BIO DINKELBRÖSEL 350G“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2026 und der Chargennummer L34, die vom Hersteller Scheidbach GmbH produziert wurden.

„Grund für den Rückruf ist, dass sich in einzelnen Packungen metallische Fremdkörper befinden können. Ein mögliches Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. Es wird daher vom Verzehr des betroffenen Produkts mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum / der genannten Charge abgeraten“, heißt es in einer Aussendung. „Der Hersteller Scheidbach GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Rückgabe möglich

Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Sortiment entfernt. Verbraucher, die das Produkt bereits erworben haben, können die Packungen in allen Filialen zurückgeben – auch ohne Vorlage des Kassenbons.