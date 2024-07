Bipa ruft dieses Produkt zurück!

REWE informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Der Lieferant Galleria Internazionale D.O.O. kommt seiner Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat einen Rückruf des nachfolgenden Produkts veranlasst:

NUTRIGOLD BUCHWEIZEN MEHL 500G

GTIN/EAN: 3858891977294 (MHD: 05.02.2025, Los: 20240103)

Im betroffenen Produkt konnten Vero-/Shigatoxinbildende Escherichia coli (VTEC/STEC) nachgewiesen werden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht – insbesonders bei einem Rohverzehr. Es wird daher vom Verzehr dieses Produkts dringend abgeraten.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den BIPA Kundenservice unter Tel-Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 8:00-19:00 und Sa 8:00-18:00) oder per Mail an Kundenservice@bipa.at

Lesen Sie auch: Frist läuft ab – sonst kommt Klimabonus nicht aufs KontoJe nach Wohnort variiert die Höhe des Bonus, sodass mindestens 145 Euro zur Auszahlung kommen.

Frist läuft ab – sonst kommt Klimabonus nicht aufs KontoJe nach Wohnort variiert die Höhe des Bonus, sodass mindestens 145 Euro zur Auszahlung kommen. Großeinsatz wegen Bandenkrieg in Meidling (FOTOS)In Wien kam es zu einem massiven Polizeieinsatz aufgrund einer erneuten Eskalation der Gewalt zwischen rivalisierenden Gruppen.

Großeinsatz wegen Bandenkrieg in Meidling (FOTOS)In Wien kam es zu einem massiven Polizeieinsatz aufgrund einer erneuten Eskalation der Gewalt zwischen rivalisierenden Gruppen. Urlaub ohne Stress: ÖAMTC klärt über Missverständnise auf!ÖAMTC-Expertin Yvette Polasek betont die Notwendigkeit gültiger Reisedokumente für grenzüberschreitende Reisen, auch innerhalb der EU.

Der Lieferant Galleria Internazionale D.O.O. bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.