Aufregung in Kroatien: Haie direkt am Strand

In Kroatien hat ein TikTok-Video für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Zu sehen sind darin die Rückenflossen von zwei Meerestieren, die in den kristallklaren Gewässern nahe dem Strand ihre Bahnen ziehen. Die Identität der Schwimmer – Haie oder eine harmlosere Spezies – steht im Zentrum einer angeregten Debatte.

Eine Urlauberin in Vodice hielt den seltenen Anblick mit ihrem Smartphone fest und teilte die Aufnahme auf TikTok. Während im Hintergrund jemand vor dem Betreten des Wassers warnt, erklingen auch die kroatischen Begriffe für Haie, was die Spannung nur noch steigert. Das Ereignis zog zahlreiche Schaulustige am Strand von Vodice an, die das Geschehen von einem sicheren Standpunkt aus beobachteten.

Expertenmeinung zur Artenbestimmung

Manda Papac, eine Biologin aus dem Aquarium Pula, teilte ihre Expertise mit dem slowenischen Medienportal „24ur.com“. Sie merkte an, dass Blauhaie regelmäßige Gäste in der Adria sind, insbesondere in der südlichen Region. Ihre Neigung, sich den Küsten zu nähern, sei vor allem bei jungen Weibchen zu beobachten. Trotz der spekulativen Identifizierung dieser Meerestiere als Blauhaie durch Papac steht eine definitive Bestätigung noch aus. Sie betonte jedoch die Scheu der Tiere und riet zu Vorsicht und Distanz.

Spekulationen unter Nutzern

Unter dem besagten Video entbrannte eine rege Diskussion über die wahren Protagonisten des Clips. Einige Nutzer vermuten Delfine hinter den scharfen Flossen, während andere auf Thunfische tippen – eine Spezies, deren Population in der Adria in den letzten Jahren einen Aufschwung erlebt hat. Die Ähnlichkeit ihrer Rückenflossen mit denen von Haien trägt zur Verwirrung bei und beflügelt die Fantasie der Zuschauer.