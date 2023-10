Bis zu 130.000 Euro: Teure Silvesterauftritte der Balkan-Sänger

Die Silvesternacht 2024 kündigt sich als musikalisches Highlight an, wenn serbische Größen wie Zdravko Colic und Aca Lukas auf Bühnen rund um den Globus für Furore sorgen. Dabei ziehen ihre stattlichen Gagen ebenso die Aufmerksamkeit auf sich.

Die Silvesternacht 2024 verspricht, ein glanzvoller Moment in der serbischen Musikszene zu werden. Schwergewichte wie Zdravko Colic und Aca Lukas sind bereits für ihre Bühnenshows bestätigt, und die dafür angebotenen Gagen sind beeindruckend. Insbesondere Zdravko Colic, berühmt für seinen einzigartigen Stil, wird in Dubrovnik die Bühne erobern.

„Einige Neujahrsauftritte sind bereits ein Jahr im Voraus festgelegt, und einige Künstler haben schon ihre Anzahlungen in Empfang genommen. Zdravko Colic zum Beispiel hat sein Konzert in Dubrovnik genau ein Jahr im Voraus festgezurrt und wird für einen dreistündigen Auftritt 130.000 Euro erhalten! Mit ihm geht man kein Risiko ein. Das Event wird sicherlich ausverkauft sein, da er bei Fans aller Altersklassen beliebt ist“, teilt ein Manager gegenüber „Informer“ mit.

100 Tausend Euro für Aca Lukas in Belgrad

Aca Lukas hat sich entschieden, in Belgrad zu singen. „Aca Lukas hat sich für einen Auftritt in Belgrad entschieden, da er das neue Jahr 2024 im Kreise von Freunden verbringen möchte“, ergänzt der Manager. Seine Kollegin Ceca hingegen wird die Bühne auf dem Kopaonik erobern. Beide Stars können sich über stattliche Gagen von jeweils 100.000 Euro für ihre Neujahrsauftritte freuen.

Lepa Brena wird das neue Jahr in Montenegro feiern. „Brena hat ihren Manager gebeten, irgendwo zu singen, wo es warm ist, also wird sie in Bar für 80.000 Euro auftreten“, erzählt der Manager. Dara Bubamara wird für ihren Auftritt in Chicago 60.000 Euro erhalten.

„Obwohl sie in diesem Jahr ihre Gage aufgestockt hat, haben die Veranstalter aus Amerika ohne zu zögern zugestimmt, ihr 60.000 Euro für einen Auftritt in Chicago zu zahlen. Dara wird zwei Wochen in den USA verbringen und dort auf Tour gehen, wobei sie die Silvesternacht in Chicago zelebriert. Sie hat dort eine treue Fangemeinde, sodass es gewiss ist, dass der Club an jenem Abend bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird“, ergänzt der Manager.

Belgrad scheint in dieser Silvesternacht der musikalische Hotspot zu sein. „Belgrad gilt als das Zentrum der Unterhaltung, daher ist hier das vielfältigste Angebot zu finden.

Sloba Radanovic wird in einem Hotel für eine Gage von 40.000 Euro performen, während Djani für denselben Betrag in einer großen Halle auftreten wird. Auch Dejan Matic wird in der Hauptstadt seine Stimme erheben und dafür 30.000 Euro erhalten“, schließt der Manager.