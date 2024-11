Bitte teilen! Wiener Polizei jagt Serien-Missbrauchstäter

Die Wiener Polizei fahndet intensiv nach einem Mann, der bei drei Überfällen auf Frauen am Wienerberg im vergangenen Winter in Erscheinung trat. Der Täter, auf den Überwachungsbildern stets dunkel gekleidet, attackierte die Frauen an den Abenden des 29. Januar sowie des 6. und 13. Februar dieses Jahres.

Details zu den Überfällen

Die betroffenen Frauen, im Alter von 25, 27 und 39 Jahren, wurden im intimen Bereich berührt und von Gehwegen in nicht einsehbare Bereiche gezerrt. Dort versuchte der Mann laut Polizei, sexuelle Handlungen an ihnen vorzunehmen. Glücklicherweise konnten sich alle drei Frauen losreißen und flüchten. In zwei dieser Fälle bedrohte der Täter die Opfer mit einem Cuttermesser, wobei eine 25-jährige Frau eine Schnittverletzung an der Hand erlitt.

Bekanntmachung des Täterbeschreibung

Der Verdächtige wird als schlanker Mann arabischer Herkunft beschrieben, mit einer Größe zwischen 1,65 und 1,75 Metern. Er hat schwarze Haare, einen dunklen Bart und auffällig dicke Augenbrauen. Die Polizei hat diese Informationen sowie Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, um die Suche nach dem Täter zu unterstützen.

Aufruf zur Mithilfe

Das Landeskriminalamt Wien bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Hinweise können auch anonym unter der Telefonnummer 01/31310-33800 gemeldet werden. Die Polizei appelliert an die Wachsamkeit der Bevölkerung, um weitere Zwischenfälle zu verhindern.

Quelle: LPD Wien