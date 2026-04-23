Blaue Zone kommt: 135 Euro für Schwarzfahrer in Wien

Wiens U-Bahn setzt auf klare Signale: Neue Bodenmarkierungen zeigen, wo das Ticket Pflicht wird – und die Zahlen sprechen für sich.

In zwölf Stationen des Wiener U-Bahn-Netzes sind neue Bodenmarkierungen zu sehen, die Fahrgäste klar darüber informieren, ab welchem Punkt ein gültiges Ticket erforderlich ist. Wer bei einer Kontrolle ohne Fahrschein angetroffen wird, muss 135 Euro direkt vor Ort bezahlen – bei Überweisung erhöht sich der Betrag auf 145 Euro. Die Strafe wurde mit 1. Jänner 2026 von zuvor 105 beziehungsweise 115 Euro erhöht.

Erprobt wurde das Konzept erstmals im November 2025 am Wien-Westbahnhof, wo großflächige Folien unmittelbar vor den Entwertersperren zu den Linien U3 und U6 aufgebracht wurden. Ziel ist es, sowohl ortskundige Wienerinnen und Wiener als auch Touristinnen und Touristen unmissverständlich auf den Beginn der kostenpflichtigen Zone hinzuweisen.

Pilotphase ausgewertet

Während der zweiwöchigen Pilotphase am Wien-Westbahnhof wurden sowohl reguläre Fahrgäste als auch eigens eingesetzte Testpersonen zu Verständlichkeit und Wirkung der Markierungen befragt. Parallel dazu floss der Sachverstand von Fachleuten aus den Bereichen Verkehr, Barrierefreiheit und Informationsdesign in die Auswertung ein. Das Ergebnis fiel eindeutig aus: Mehr als 98 Prozent der Kontrollmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bewerteten die neue Kennzeichnung positiv, weil sie ihre tägliche Arbeit spürbar erleichtert.

Der Begriff „Ticketzone“ wurde bewusst zweisprachig gewählt – auf Deutsch und Englisch – um eine möglichst breite Verständlichkeit zu gewährleisten. Als erste Station nach dem Wien-Westbahnhof wurde der Wien-Hauptbahnhof mit den Aufklebern ausgestattet. Weitere Haltestellen wie Wien-Praterstern, Wien-Schwedenplatz und Wien-Karlsplatz sollen folgen. Die Auswahl dieser Standorte erfolgte auf Basis des hohen Touristenaufkommens sowie der Tatsache, dass diese Stationen häufig als Durchgangspunkte genutzt werden.

Tägliche Kontrollen

Ergänzend zu den Bodenmarkierungen weisen Hinweise an den Fahrscheinautomaten sowie Überkopfschilder im Leitsystem auf die Ticketpflicht hin. Im gesamten Netz der Wiener Linien sind täglich bis zu hundert Kontrolleurinnen und Kontrolleure im Einsatz.

Im Jänner 2025 wurden rund 3,5 Millionen Fahrgäste überprüft, von denen 96,6 Prozent ein gültiges Ticket vorweisen konnten.

Wer ohne Fahrschein unterwegs ist, zahlt künftig 135 Euro bei Barzahlung beziehungsweise 145 Euro bei Überweisung.