Tiger springt ins Publikum – Zirkusbesucher in Panik (VIDEOS)

Ein herabfallendes Netz, drei Tiger und ein vollbesetztes Zelt – in Rostow am Don wurde eine Zirkusvorstellung zum Ausnahmezustand.

In der russischen Stadt Rostow am Don kam es während einer Zirkusvorstellung zu einem gefährlichen Zwischenfall. Ein herabfallendes Netz versetzte die dort auftretenden Tiere in Aufruhr – ein Tiger sprang daraufhin über die Absperrung und landete im Zuschauerbereich.

Die Reaktion im Publikum war unmittelbar: Schreie und Panik breiteten sich aus, Eltern drängten sich schützend vor ihre Kinder. Während das Chaos um sie herum zunahm, riefen die Tiertrainer die Anwesenden lautstark dazu auf, Ruhe zu bewahren und ihre Plätze nicht zu verlassen.

Tiger im Publikum

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich drei Tiger sowie zwei Trainer in der Manege. Als das über der Arena aufgespannte Netz unvorhergesehen zu Boden fiel, gerieten die Tiere in Unruhe und begannen, nervös in ihrem Bereich umherzulaufen. Schließlich überwand eines der Tiere die Absperrung und gelangte in den Bereich der Zuschauer. Diese wurden kurz darauf aus dem Zelt geführt.

Berichte lokaler Medien zufolge gab es keine Verletzten. Über den weiteren Verlauf gehen die Angaben auseinander: Während einige Quellen berichten, der Tiger sei zunächst auf die Straße gelangt und anschließend von der Polizei eingefangen worden, schildern andere, ein Trainer habe das Tier durch die leeren Gänge zum Ausgang geleitet und direkt zurück in seinen Käfig gebracht.

Ermittlungen eingeleitet

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag. Russlands Ermittlungskomitee hat am Montag ein Strafverfahren eingeleitet, um mögliche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften zu prüfen. Offizielle Anzeigen wurden bislang nicht erstattet.

Der Zirkus selbst ließ eine Stellungnahme bisher aus.