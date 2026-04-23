Wiederkehrs „Plan Zukunft“ – Österreichs Bildungssystem vor Totalumbau

Längere Volksschule, neue Fächer, Mittlere Reife – Bildungsminister Wiederkehr zieht die größten Hebel im System.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat den offiziellen Startschuss für die Umsetzung seines „Plans Zukunft“ gegeben, mit dem er das österreichische Bildungssystem grundlegend reformieren will. Als zentrales Problem benennt Wiederkehr, dass nach wie vor zu viele Jugendliche die Schule ohne ausreichende Grundkompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen verlassen. Zugleich sieht er das Bildungssystem im Rückstand gegenüber den Anforderungen einer sich rasch verändernden Welt – etwa beim kritischen und informierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Zu den wesentlichen Eckpunkten des Plans zählen ein stärkerer Fokus auf den Kindergarten, eine auf sechs Jahre verlängerte Volksschule, neue Unterrichtsfächer sowie die Einführung einer Mittleren Reife.

Kindergarten aufgewertet

Den Kindergärten kommt im Reformvorhaben eine besondere Rolle zu: Sie sollen als erste Stufe des Bildungssystems aufgewertet werden. Österreichweit einheitliche Qualitätsstandards – etwa zu Gruppengrößen und Personalqualifikation – werden bereits seit Mitte des vergangenen Jahres in einer „Reformpartnerschaft“ zwischen Bund, Ländern und Gemeinden verhandelt.

Parallel dazu wird der Kindergarten-Bildungsrahmenplan zum ersten Mal seit 17 Jahren überarbeitet. Darin sollen unter anderem die Stärkung von Basiskompetenzen und eine intensivere Einbindung der Eltern als österreichweite Bildungsziele verankert werden.

Neue Schulfächer

Auch für den Schulbereich sieht der „Plan Zukunft“ strukturelle Veränderungen vor. Vorschulklassen sollen künftig wegfallen: Kinder mit Förderbedarf könnten stattdessen entweder ein weiteres Jahr im Kindergarten verbleiben oder direkt in eine erste Klasse mit zusätzlicher Lehrkraft einsteigen. Sprachförderung soll als durchgängiges Prinzip bereits im Kindergarten verankert und in der Folge lückenlos weitergeführt werden.

Noch in dieser Legislaturperiode sind neue Unterrichtsfächer geplant – und zwar nicht nur in der AHS-Oberstufe, sondern auch in Mittelschulen und AHS-Unterstufen: „Demokratie, Kommunikation und Konfliktlösung“ sowie ein kombiniertes Fach aus Wirtschaftsbildung und Berufsorientierung. Die FPÖ bezeichnet das Vorhaben als „realitätsfernes Konzept ohne konkrete Lösungen“. Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung sprechen sich für eine „Bildungspflicht“ zur Absicherung von Grundkompetenzen aus.

Die Arbeiterkammer erkennt gute Ansätze, während die Grünen dem Plan vor allem leere Ankündigungen vorwerfen.