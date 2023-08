Blind Date endet tödlich: Studentin ersticht Partner während Blind Date

Die 23-jährige Nika Nikubin aus Texas, die ihren Partner während eines Blind Dates erstochen hat, behauptet, sie habe während der Tat halluziniert, sie sei die Figur von Salma Hayek aus dem Film „Von Dämmerung bis Morgengrauen“. Die Studentin, die wegen des Vorfalls zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde, leidet unter schweren psychischen Problemen und war kurz vor der Tat in einer psychiatrischen Einrichtung.

In einem aufsehenerregenden Kriminalfall wurde die 23-jährige Studentin Nika Nikubin aus Texas zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Sie hatte ihren Partner, Daniel Trevino, während eines Blind Dates in einem Hotelzimmer erstochen. Nikubin behauptet, während der Tat unter Halluzinationen gelitten zu haben und sich als Salma Hayek aus dem Film „Von Dämmerung bis Morgengrauen“ gesehen zu haben.

Die junge Frau traf ihr Opfer auf der Dating-App „Plenty of Fish“. Am 5. März 2022 trafen sie sich im „Sunset Station“ Hotel. Während des Akts band Nikubin ihrem Opfer die Augen zu und stach ihm dann mit einem rosa Küchenmesser, das sie mitgebracht hatte, in den Hals. Nachdem Trevino einen scharfen Schmerz gespürt und sie gefragt hatte, was sie tue, stieß er sie von sich und sie floh aus dem Hotelzimmer. Kurz darauf wurde sie von der Polizei gefasst.

Trotz und Rache

Nikubin, die in die USA kam, als sie erst 12 Jahre alt war, erklärte den Detektiven, dass sie amerikanisches Blut aus „Trotz und Rache“ für die amerikanische Ermordung des iranischen Militärführers, Kasem Suleimani, vergossen habe. Später distanzierte sie sich jedoch von diesen Aussagen. „Ich glaube nicht an die Dinge, die ich an diesem Abend gesagt habe. Das entspricht nicht meinen politischen Ansichten oder den politischen Ansichten meiner Familie“, sagte sie.

Die Studentin litt unter schwerer Depression, Schizophrenie und bipolarer Störung. Sie gab an, dass sie vergewaltigt wurde, als sie 18 Jahre alt war und dass sie „nicht vollständig verstanden hat, welchen Einfluss diese Erfahrung auf sie hatte und ihre psychische Gesundheit verschlechterte sich“. Sie behauptete auch, dass sie sich 10 Tage vor dem Treffen mit Trevino im Hotel in einer psychiatrischen Einrichtung befand.

„Ich war in einem sehr manischen Geisteszustand. Ich sah mich im Spiegel an und dachte ‚Diese Schauspielerin ist hübsch‘, denkend, dass ich Salma Hayek aus dem Film ‚Von Dämmerung bis Morgengrauen‘ bin, und ich halluzinierte, dass ich eine Schlange um meine Schultern hatte“, erklärte sie.



Sie fügte hinzu, dass sie selbst nach ihrer Verhaftung noch unter diesen Halluzinationen litt. „Es ging so weit, dass ich, selbst als ich Handschellen anhatte, immer noch dachte, dass ich diese Figur bin. Ich dachte, wir würden dann eine Szene spielen… wie, wir würden diese Szene im Gefängnis drehen“, sagte sie.

„Ich halluzinierte. Ich war betrunken. Ich tat nicht das, was meine Eltern mich gelehrt haben. All das zusammen führte dazu, dass ich eine manische Episode hatte. Schizophrenie und bipolare Störung. All das vor meiner Verhaftung“, erklärte sie.