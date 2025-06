Blühende Schatzsuche: 1.000 kostenlose Blumensträuße werden in Wien verteilt

Tausend bunte Überraschungen warten Ende Juni 2025 auf Wiens Straßen. Die Floristen der Stadt verstecken handgebundene Sträuße – eine blühende Schatzsuche für alle.

Am letzten Juniwochenende 2025 verwandelt sich Wien in einen blühenden Schatzsuche-Parcours: Die Wiener Floristen verteilen rund 1.000 handgebundene Blumensträuße im gesamten Stadtgebiet. Wer aufmerksam durch die Straßen schlendert, kann einen dieser duftenden Grüße entdecken und mitnehmen. „Der Lonely Bouquet Day (Tag des einsamen Blumenstraußes) ist eine wunderbare Gelegenheit, Menschen mit floralen Überraschungen spontan Freude zu bereiten“, erklärt Herbert Eipedlauer, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen. „Im vergangenen Jahr waren es rund 600 Sträuße – das positive Echo war überwältigend. Deshalb setzen wir heuer noch eines drauf.“

Die kunstvoll arrangierten Blumengrüße werden an verschiedenen öffentlichen Plätzen der Hauptstadt deponiert – bereit, von Passanten entdeckt zu werden. Mit dieser Initiative möchten die Floristen nicht nur Freude verbreiten, sondern auch ein Zeichen für zwischenmenschliche Aufmerksamkeit setzen und ihr handwerkliches Können demonstrieren. „Blumen sprechen eine universelle Sprache – sie berühren, verbinden und bringen Farbe in den Alltag“, so Eipedlauer weiter: „Zudem können sich die Beschenkten anhand der floralen Präsente von der hohen handwerklichen Qualität unserer Produkte überzeugen. Ich freue mich, dass unsere Wiener Floristen wieder beim Lonely Bouquet Day mitmachen.“

Internationale Blumenidee

Die Idee zu dieser blühenden Überraschungsaktion stammt von der Amerikanerin Emily Avensen, die in Belgien einen Blumenpflückgarten betreibt. Ihr Konzept, das sie über verschiedene Social-Media-Kanäle teilte, fand weltweit schnell Anklang. Seither hat sich der letzte Sonntag im Juni international etabliert, um mit floralen Aufmerksamkeiten fremden Menschen eine unerwartete Freude zu bereiten. Der Lonely Bouquet Day 2025 am Wochenende, 28. und 29. Juni 2025, findet bereits zum 13. Mal statt. Dabei werden nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich mehrere tausend handgebundene Sträuße an öffentlichen Plätzen ausgelegt.

Besonders charmant: Viele der Finder teilen ihre Freude über den unverhofften Blumengruß in sozialen Medien und tragen so die positive Stimmung weiter. Diese digitale Komponente hat erheblich zur internationalen Verbreitung des Konzepts beigetragen und sorgt jährlich für begeisterte Reaktionen weit über die lokale Gemeinschaft hinaus.

Wiener Gärtnerschaft

Die Landesinnung der Wiener Gärtner und Floristen zählt 936 aktive Mitglieder, darunter 254 Landschaftsgärtner, 154 Floristen und 92 Friedhofsgärtner. Für AHS-Maturanten (Absolventen Allgemeinbildender Höherer Schulen) bieten die Wiener Landschaftsgärtner mit der dualen Akademie eine verkürzte Berufsausbildung an. Diese zweijährige Ausbildung – ein Jahr kürzer als die reguläre Lehre – schließt mit einer Lehrabschlussprüfung und dem Diplom „DA Professional“ ab.

Diese Ausbildung eröffnet exzellente Karriereperspektiven.