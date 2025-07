Blutbad in Firma: Mann sticht auf Kollegen ein

Bluttat in Unterfranken: Ein Mann stürmt mit einem Messer in ein Firmengebäude und greift wahllos Menschen an. Die Bilanz ist erschütternd.

In einem Firmengebäude in Mellrichstadt in Unterfranken kam es am Dienstag zu einem folgenschweren Messerangriff. Wie die BILD berichtet, attackierte ein Mann mehrere Personen und verletzte vier Menschen schwer. Eines der Opfer verstarb später an den erlittenen Verletzungen.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall in den Räumlichkeiten der Überlandwerk Rhön GmbH, einem regionalen Energieversorger mit Sitz in der unterfränkischen Gemeinde.

Laufende Ermittlungen

Zu den Hintergründen der Gewalttat liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Wie aus öffentlich zugänglichen Quellen hervorgeht, gibt es bislang keine Hinweise auf persönliche Verbindungen zwischen dem Täter und dem Energieversorgungsunternehmen oder dessen Mitarbeitern. Die Überlandwerk Rhön GmbH hat sich auf ihren offiziellen Kanälen bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.

Die zuständigen Behörden setzen ihre Ermittlungsarbeit fort.

📍 Ort des Geschehens