Blutbad in Ottakring: Schüsse auf Lokalgäste – Ein Toter

Tödliche Schüsse in einem Wiener Lokal erschüttern Ottakring. Nach einem eskalierenden Streit starb ein Mann, ein zweiter wurde schwer verletzt – der Täter ist auf der Flucht.

In einem Lokal in Wien-Ottakring fielen am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr Schüsse. Der Vorfall ereignete sich in der Payergasse, wobei ein Opfer noch am Tatort verstarb. Im Bereich Veronikagasse/Payergasse lief in der Nacht eine großangelegte Fahndungsaktion. Der Täter und eine weitere Person sind derzeit flüchtig.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall in einem türkischen Restaurant. Zwei Männer tschetschenischer Herkunft wurden durch Schüsse verletzt – einer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, der zweite erlag einem mutmaßlichen Bauchschuss.

Der Schusswechsel folgte offenbar auf eine Auseinandersetzung. Im Zuge des Streits zog einer der Beteiligten eine Waffe und feuerte mehrmals auf die beiden Kontrahenten. Sowohl der Schütze als auch sein Begleiter konnten vom Tatort flüchten. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt. Das Wiener Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tätersuche läuft

Angehörige der Opfer vermuten, dass es sich beim Täter um einen Mann serbischer Abstammung handeln könnte. Aus Ermittlerkreisen hieß es laut „Krone“ hingegen, der Verdächtige sei vermutlich österreichischer Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

Die Umgebung des Lokals wurde weiträumig für mehrere Stunden abgesperrt. Eine umfassende Fahndung erstreckte sich über mehrere Bezirke der Hauptstadt. Die Spurensicherung dauerte bis in die frühen Morgenstunden.

Vorfall am Vortag

Bereits am Tag zuvor kam es in Wien-Ottakring zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Ein 54-jähriger Lokalbetreiber wurde vor seinem Geschäft von vier jungen Männern unvermittelt angegriffen.

