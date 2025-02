Bonus läuft am Freitag aus: So könnt ihr bis zu 2.000 Euro erhalten

Finanzielle Entlastungen wie der Handwerkerbonus stehen in Österreich zur Verfügung. Doch die Frist läuft bald ab, und neue Zuschüsse stehen bereits in Aussicht.

In Österreich stehen auch in diesem Jahr zahlreiche finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Haushalte zur Verfügung. Eine der bekanntesten Entlastungen ist der Handwerkerbonus, der jedoch nur bis zum 28. Februar 2025 gilt. In diesem Zeitraum können Beträge zwischen 340 und 2.000 Euro beantragt werden. Ab März werden dann neue Entlastungsmaßnahmen eingeführt.

Die genauen Voraussetzungen für Bonuszahlungen und Zuschüsse sowie deren Höhe sind auf der Webseite Finanz.at einsehbar. Dort gibt es auch eine Übersicht über Wohn- und Heizkostenzuschüsse für ganz Österreich. Während die Antragsfrist für den Heizzuschuss in Vorarlberg bereits abgelaufen ist, können Anspruchsberechtigte in der Steiermark noch bis zum Monatsende 340 Euro beantragen. Die Antragstellung ist entweder online auf der Webseite des Landes Steiermark oder direkt bei den Gemeinden möglich.

Einkommensgrenzen und Zuschüsse

Für den Erhalt des Heizzuschusses darf das Haushaltseinkommen bei Ein-Personen-Haushalten maximal 1.572 Euro netto pro Monat betragen, während es bei Mehr-Personen-Haushalten 2.358 Euro nicht überschreiten darf. Pro Kind, das Familienbeihilfe erhält, erhöht sich diese Einkommensgrenze um 472 Euro. Ab März 2025 werden neue Zuschüsse eingeführt, darunter der Pendlerzuschuss in Oberösterreich, der bis zu 421 Euro betragen kann und ab dem 1. März beantragt werden darf.

Auch in anderen Bundesländern gibt es verschiedene Boni und Zuschüsse, die in diesem Jahr beantragt werden können. Details zu den Voraussetzungen und Auszahlungen sind auf Finanz.at in einer Übersicht nach Bundesländern verfügbar. Der Handwerkerbonus für Arbeitsleistungen im Jahr 2024 kann noch bis zum 28. Februar 2025 beantragt werden, wobei die maximale Förderhöhe 2.000 Euro oder 20 Prozent der Rechnungssumme bis zu 10.000 Euro beträgt. Ab dem 1. März 2025 wird die Fördersumme auf maximal 1.500 Euro reduziert.

Lesen Sie auch: Neuer Energiekosten-Bonus für bedürftige WienerMit dem Wien Energie Bonus von 100€ erhalten Anspruchsberechtigte eine wertvolle Entlastung gegen steigende Stromkosten.

Neuer Energiekosten-Bonus für bedürftige WienerMit dem Wien Energie Bonus von 100€ erhalten Anspruchsberechtigte eine wertvolle Entlastung gegen steigende Stromkosten. Neuer Bonus: Diese Mitarbeiter erhalten bis zu 4.000 EuroFür jeden neuen Lehrling gibt es 500 Euro zusätzlich und es werden maximal drei Lehrlinge pro Unternehmen gefördert.

Neuer Bonus: Diese Mitarbeiter erhalten bis zu 4.000 EuroFür jeden neuen Lehrling gibt es 500 Euro zusätzlich und es werden maximal drei Lehrlinge pro Unternehmen gefördert. Klimabonus-Verzögerung: Warum 100.000 Österreicher warten müssen!Rund 100.000 Österreicher müssen bis Mitte März 2025 auf ihren Klimabonus warten. Die Auszahlung erfolgt per Post.

Handwerkerbonus und Anträge

Laut dem Wirtschaftsministerium werden täglich etwa 1.500 neue Anträge für den Handwerkerbonus gestellt. Das hierfür bereitgestellte Budget von 300 Millionen Euro für die Jahre 2024 und 2025 wird voraussichtlich nicht vollständig ausgeschöpft. Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Förderhöhe in Österreich 780 Euro pro Antrag. Am häufigsten gefördert werden Tischlerarbeiten, Maler- und Anstreicherleistungen sowie Arbeiten in der Gas- und Sanitärtechnik. Die meisten Anträge stammen aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark.