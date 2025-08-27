Booking darf jetzt Ryanair-Tickets verkaufen!

Nach erbittertem Streit kommt die überraschende Wende: Ryanair und Booking Holdings begraben das Kriegsbeil und vereinbaren eine weitreichende Zusammenarbeit.

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen haben der Billigflieger Ryanair und der Online-Reiseanbieter Booking Holdings ihren Konflikt beigelegt und eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. In der Vergangenheit hatte die irische Fluggesellschaft zahlreiche rechtliche Schritte gegen externe Buchungsplattformen eingeleitet, denen sie vorwarf, Tickets ohne Erlaubnis zu vertreiben, Zusatzgebühren zu verlangen und die direkte Kommunikation mit Fluggästen zu behindern.

Ende 2023 hatten verschiedene Online-Reisevermittler unter dem Druck rechtlicher und regulatorischer Maßnahmen den Vertrieb von Ryanair-Flügen plötzlich eingestellt. Seit Jahresbeginn 2024 konnte die Airline bereits Abkommen mit weiteren Plattformen wie Kiwi.com und Expedia abschließen.

Neue Partnerschaft

Laut einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag erhalten die Portale Booking.com und Kayak nun die Berechtigung zum Weiterverkauf von Ryanair-Tickets. Die neue Vereinbarung soll vollständige Preistransparenz gewährleisten und sicherstellen, dass Kunden wichtige Fluginformationen unmittelbar empfangen können.

Das Abkommen umfasst auch die zu Booking gehörenden Webseiten Priceline und Agoda.

Ryanair bestätigte, dass mit dieser Partnerschaft sämtliche anhängigen Rechtsstreitigkeiten ausgeräumt seien.

Preisrückgang durch Plattform-Exodus

Der vorübergehende Rückzug der Online-Reisebüros hatte auch finanzielle Auswirkungen auf Ryanair: Die durchschnittlichen Ticketpreise fielen in den beiden Sommerquartalen 2024 um rund 10 Prozent, da die Airline weniger über die gewinnträchtigen Drittanbieter-Kanäle verkaufen konnte. Mit den neuen Partnerschaften sieht sich das Unternehmen nun wieder besser positioniert, diesen Rückgang zu kompensieren.

Die Einigung ermöglicht es Kunden künftig, Ryanair-Tickets über die autorisierten Plattformen mit voller Preistransparenz zu erwerben und alle wichtigen Flugbenachrichtigungen direkt von der Airline zu erhalten.