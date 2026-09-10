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Hattrick

Bosnien-Star schreibt Champions-League-Geschichte

Bosnien-Star schreibt Champions-League-Geschichte
Epa
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Drei Tore in zwölf Minuten – Ermedin Demirovic schreibt Champions-League-Geschichte und sendet ein Signal weit über Stuttgart hinaus.

Der bosnische Stürmer Ermedin Demirovic hat in der Champions League mit einem Hattrick für Aufsehen gesorgt. Für den VfB Stuttgart traf er beim 3:1-Sieg gegen Viking innerhalb von nur zwölf Minuten dreimal – und vollendete sein Trio bereits in der 32. Spielminute. Damit gehört dieser Hattrick zu den fünft frühesten in der Geschichte des Wettbewerbs.

Für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina bestritt Demirovic seit 2021 bereits 44 Länderspiele und erzielte dabei 4 Tore.

Everton-Transfer geplatzt

Englische Medien hatten zuvor über ein beinahe abgeschlossenes Engagement bei Everton berichtet – einem der traditionsreichsten Klubs der Premier League mit neun Meistertiteln. Eine Einigung kam letztlich nicht zustande. Vermittler sollen dennoch weitere Optionen in England ausgelotet haben, wobei Demirovics Spielstil als besonders kompatibel mit dem englischen Fußball gilt.

Klares Zeichen gesetzt

Demirovic entschied sich schließlich, beim VfB Stuttgart zu bleiben – trotz der Konkurrenz durch Neuzugang Dzenan Pejcinovic.

Mit seinem Auftritt zum Saisonauftakt setzte er ein unmissverständliches Zeichen.

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