Bosnier und kranke Ehefrau verlieren Wohnung nach 11 Jahren

Die Selimovic-Familie sieht sich mit einer prekären Zukunft konfrontiert. Angesichts des Fehlens einer stabilen Einkommensquelle und der Krankheit der Matriarchin schwebt die drohende Gefahr des Wohnungsverlustes über ihnen. Ihr derzeitiges Domizil, ein noch nicht fertiggestelltes Gebäude, bietet kaum die Grundlagen bewohnbarer Räumlichkeiten.

In Vozuca, Bosnien und Herzegowina, lebt die Familie Selimovic in prekären Verhältnissen. Ferid Selimovic, der Familienvater, steht vor der Herausforderung, seine kranke Frau und zwei kleine Kinder zu versorgen. Sie müssen in wenigen Tagen das Haus verlassen, in dem sie leben. „Wir leiden. Die Kinder weinen jeden Tag. Ein Mann kam und teilte uns mit, dass wir das Haus verlassen müssen, er hat es verkauft. Niemand kümmert sich darum, ob die Frau krank ist“, erzählt Ferid.

Die gesundheitliche Situation seiner Frau verschärft die Lage. Sie leidet an Lupus, einer unheilbaren Autoimmunkrankheit, und muss oft im Krankenhaus behandelt werden. Während sie im Krankenhaus ist, kümmert sich Ferid um die Kinder und den Haushalt. Er verdient Geld mit Gelegenheitsjobs, meistens im Wald. „Ich gehe meistens in den Wald, schneide Holz. Nur wenn die Frau zu Hause ist, bei den Kindern, fällt es mir nicht schwer, irgendetwas zu tun. Aber so wie es jetzt ist, frisst es mich auf, ich kümmere mich um sie und verdiene nichts“, schildert er seine Situation.

Gemeinde unterstützt die Familie

Die Selimovic-Familie, die elf Jahre lang in ihrem derzeitigen Haus ein Zuhause gefunden hatte, steht nun vor der bedrückenden Notwendigkeit, dieses zu verlassen. „Wir haben unser Leben hier ein Jahrzehnt lang aufgebaut, doch jetzt, nachdem das Haus verkauft wurde, stehen wir vor der Tür – der Käufer hat uns unmissverständlich klargemacht, dass wir gehen müssen, um Konfrontationen mit der Polizei zu vermeiden“, schildert Ferid Selimovic die Situation.

Während die Familie parallel an ihrem eigenen Haus baut, sind die Räumlichkeiten noch nicht in einem bewohnbaren Zustand, was ihre Lage zusätzlich verschärft. Ohne eine klare Perspektive oder eine alternative Bleibe droht den Selimovics die Ungewissheit, ohne ein Dach über dem Kopf zu sein.

Trotz der schwierigen Situation erhält die Familie Unterstützung. Die Gemeinde und einige Unternehmen in der Nähe haben ihnen geholfen, ein Grundstück zu kaufen und einen Teil des Hauses zu bauen. „Viele helfen mir, sie sind nicht meine Verwandten und helfen mir. Sie sagten mir, dass sie mir weiterhin beim Hausbau helfen werden, aber jetzt können sie auf jeden Fall nichts tun. Ich danke ihnen jeden Tag“, sagt Ferid dankbar.

Doch die Zukunft der Familie Selimovic bleibt ungewiss. Ferid appelliert an die Menschlichkeit: „Was uns jetzt getroffen hat, ist unser zusätzliches Leid – ich muss mit meiner Familie ausziehen, das Haus wurde verkauft.“ Er bittet alle guten Menschen, ihm auf irgendeine Weise zu helfen.